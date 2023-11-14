Depremzedelerden yardım çağrısı: Ev ve yiyecek istiyoruz

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen ve çadırda yaşayan depremzede aileler gıda ve barınma ihtiyaçları olduğunu ifade ederek yardım bekliyor. Depremzede Döndü Resul, "Evlerimiz yıkıldı, kalacak yerimiz yok bizim. Ev istiyorum, yiyecek istiyorum. Kadirli'ye geldik şimdi de Yeşiltepe Mahallesi'nde mezarlığın oradayız. Paramız yok, pulumuz yok, yiyeceğimiz yok. Bize el yardım etti, geldiğimiz yerdekiler yardım etti. Öksüzlerim var bir sürü 6-7 tane. 3-4 aileyiz biz, çadırımızı geldik kurduk buraya. Kalacak bir ev istiyorum ben" dedi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gelerek mezarlık yanındaki boş arsaya çadır kuran depremzede aileler çadırda yaşadıklarını ancak yiyecek ve içeceklerinin olmadığını ifade etti. Kalacak bir ev isteyen aileler yardım bekliyor.

"KALACAK EV İSTİYORUZ

Depremzede Döndü Resul şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Elbistan'dan geldik biz, depremden geldik. Evlerimiz yıkıldı şimdi ise de kalacak yerimiz yok bizim. Ev istiyorum, yiyecek istiyorum. Çoluğum çocuğum var öksüzlerim var. Şimdi ise de benim kalacak yerim yok. Kadirli'ye geldik şimdi Yeşiltepe Mahallesi'nde mezarlığın oradayız. Paramız yok, pulumuz yok, yiyeceğimiz yok. Bize el yardım etti, geldiğimiz yerdekiler yardım etti. Öksüzlerim var bir sürü 6-7 tane. 3-4 aileyiz biz, çadırımızı geldik kurduk buraya. Kalacak bir ev istiyorum ben."

"HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Hüsnü Resul ise, "Evimiz yıkıldı, mümkün ise rica ediyorum bize bir ev. Yerimiz, yiyeceğimiz yok, çıkaramadık depremde toprağın altında kaldı hep. Mümkünü varsa bize bir ev rica etsem. 3-4 aile geldik çadırda kalıyoruz, rezillik. Suyumuz yok, elektriğimiz yok hiçbir şeyimiz yok yani bir tutar dalımız yok yani anlayacağın" dedi.