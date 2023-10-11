Depremzedeler Yozgat'taki Kurumlara Yerleştirildi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Kahramanmaraş merkezli depremde kaldıkları binaların kullanılamayacak duruma gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda kalan yaşlı ve engellilerin bir bölümü Yozgat'taki kurum birimlerine yerleştirildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, "Kaybetmiş oldukları sevdiklerini, akrabalarını unutmaları mümkün değil ama bu süreci kabullenmeleri için sosyal hizmet uzmanlarımız kendilerine sürekli psikososyal destek hizmeti sundu ve sunmaya da devam ediyoruz" dedi.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlara yerleştirilen depremzedeler, kendi illerindeki kurum binalarının hazır hale gelmesi sonrasında nakilleri yapılacak. Yozgat Alpaslan Türkeş Huzurevi'nde kalan depremzede yaşlılar, sosyal hizmet uzmanları gözetiminde ihtiyaçlarını karşılayıp, sosyal, kültürel çalışmalara katılıyor, kitap okuyup, kurum bahçesinde çiçeklere su verip, toprağı işleyerek vakit geçiriyor.

"BUNLAR ÖZEL BİREYLER, KIRILGAN BİR YAPIYA SAHİPLER"

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, depremden hemen sonra Yozgat'taki kurum binalara yerleştirilen depremzedelerden bir bölümünün kendi istekleri veya yakınlarının talepleri doğrultusunda memleketlerine dönüş yaptıklarını söyledi. Neşeli, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş depremi neticesinde kuruluşlarımızda kalan yaşlı, engelli, kadın, çocuk olmak üzere birçok incinebilir gruplar bakanlığımızın talimatı neticesinde ilk günü Türkiye'nin farklı bölgelerine nakil yapıldı. Bizler de ilimize 192 engelli, yaşlı, çocuk olmak üzere çeşitli şekilde kabuller yaptık. Yaşlı ve engellilerimiz var, bunlar özel bireyler, kırılgan bir yapıya sahipler. Bu noktasıyla kendilerine bizler devletin sıcak elini göstererek her zaman desteklemeye çalıştık ve kendilerini, ilk başta kaybetmiş oldukları sevdiklerini, akrabalarını, unutmaları mümkün değil ama bu süreci kabullenmeleri için sosyal hizmet uzmanlarımız da kendilerine sürekli psikososyal destek hizmeti sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Yaşlılar bu noktada zor bir süreçteler çünkü duygusal bir yapıları var. Sürekli akılları, kendi memleketlerinde, sadece kendilerini değil bölgeyi düşünmekteler. Ülkeyi düşünmekteler ve nasıl olacaklarını kendileri her zaman merak etmekteler. Bizler kendilerini ta ki Maraş ve Hatay ile diğer illerdeki sosyal hizmet kuruluşları yapılıncaya kadar misafir edeceğiz. En iyi şekilde bakarak kendilerini de buradan uğurlayacağız. Kendileri burada kuruluşlarımızda meslek elemanlarımızda günlük görüşmeleri yapılmakta, sağlık hizmetleri hiçbir şekilde aksatılmamakta, kendilerine kaybettiklerinin acılarını unutturabilmek için manevi destekte sağlanmakta, inanıyorum ki devletimizin uzatmış olduğu bu elle kendileri inşallah bu travmayı kısa sürede atlatacaklar."