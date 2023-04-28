Depremzedeler Yozgat'ta El Sanatları Kursuna Katılıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Yozgat'a gelerek çeşitli yurt, pansiyon, misafirhane gibi toplu yaşam alanlarına aileleriyle birlikte yerleşen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el sanatları kursunda birbirinden farklı ürünler tasarlayarak afetin etkilerinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören binlerce depremzede, kamu kurumlarının koordinasyonu ya da kendi imkanlarıyla geldikleri Yozgat'ta misafir ediliyor. Afetzedelerin, yaralarının sarılması, depremin psikolojisinden kurtulmaları amacıyla uygulamaya konulan çeşitli projeler devam ediyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi de toplu yaşam alanlarında kalan depremzede kadınlara yönelik el sanatları kurslarını devreye soktu. Kurslara katılan depremzede kadınlar, yaptıkları el işi ürünlerle depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışırken, el becerilerini de geliştirme imkanı buldu.

"KURSİYERLERİMİZ BUNLARLA MEŞGUL OLARAK DEPREMİ UNUTTULAR"

Malatya'dan gelen depremzede Suna Altunsu, deprem sonrasında Yozgat Bozok Üniversitesi aracılığı ile Yozgat'a geldiklerini belirterek "Geldikten bir süre sonra burada halk eğitim vasıtasıyla kurslar açıldı. Depremzedeler burada moral olarak biraz daha iyi duruma gelsinler, aynı zamanda vakit geçirsinler diye, burada elişi kursları açıldı. Ahşap yakma kursu açıldı, buradan memnunuz" dedi.

Hatay Hassa'dan gelen depremzede Leyla İzsüren de "Burada el işi yapıyoruz, şu an benim ördüğüm çanta. Deşarj oluyoruz, bize çok rahatlatıcı oluyor. Bir nebze de olsa deprem günlerini hatırlamaktan ya da yaşamaktan kurtuluyoruz, o günleri unutuyoruz. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor" diye konuştu.

"İLK GELDİKLERİNDE DEPREMİN İZLERİNİ DAHA UNUTAMAMIŞLARDI"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Zeynep Şenol da, kursun ilk günlerinde kursa katılan kursiyerlerin depremin etkisinden henüz kurtulamadıklarını gözlemlediklerini söyledi. Bugün daha iyi bir durumda olduklarını aktaran Şenol, şöyle konuştu:

"Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi'nde el sanatları kursumuzu açtık. Depremzedelere yönelik, onların o günlerini, kötü günlerini unutturmak için beraber el sanatlarından birer parça yaptık. Hem hediye olarak hem de kafalarını dağıtmak için kendilerinin o gününü unutmak için kursumuza devam ediyoruz. Kursumuzda çocuk yeleği yaptık, lif ördük, çok fazla çanta ördük, filografi yaptık, yakma çalışmaları yaptık. 30 kursiyerimiz var, herhalde daha devam ederiz, çünkü istek çok fazla talep çok fazla. İlk geldiğimizde, gördüğümüzde depremin daha izlerini unutamamışlardı. Burada yaptığımız faaliyetlerle, yaptığımız işlerle o günleri bir nebze inşallah unutturabilmişizdir. Biraz sohbet biraz elişi günlerimizi bu şekilde geçirdik arkadaşlarımızla beraber."