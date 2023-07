Depremzedeler Yapılan Hizmetlerden Memnun

Depremzedeler yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi

ADIYAMAN - 6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da, konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremzede vatandaşların hayatlarını devam ettirebilmesi adına kent merkezinin 20 farklı noktasına deprem sonrası konteyner kentler kuruldu. Konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler kendilerine yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Konteynerlerde klima, sıcak ve soğuk su, buzdolabı, televizyon, ocak gibi bir çok şeyin yer aldığını belirten depremzedeler, çocuklar için kurulan eğitim alanları, oyun alanları gibi alanların oluşturulmasından da ayrıca memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Depremzedelere yönelik her türlü imkanı sağlamak ve depremzedeleri rahat ettirmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Adıyaman Valisi Osman Varol, "Konteyner kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için sürekli bir gayret var. Zaten eşyalı teslim ediliyor ama bunun yanında özellikle de son dönemlerde tamamen klima bağlamaya başladık ve bunu büyük oranda ilerlettik. Kalanlarda da hızlı bir çalışma devam ediyor. Konteyner kentlerimizin sosyal donatısını geliştirmek ve hepsini aynı standarda kavuşturmak için 3-4 gündür bir çalışma başlattık, talimatlarımızı verdik, ekipler oluştu. Yani bütün konteynerlerde, konteyner kentlerde çocuklarımızın gidebileceği kütüphaneler oluşturduk. Zaten psiko destek ve sağlık kuruluşları var. Çocuk oyun parkları ekleyeceğiz. Kadınlar için el işi kursları veya halk eğitim kursları ekleyeceğiz. Bazılarına çayhaneler koymayı düşünüyoruz. Bazıları ticari yaşam alanından uzak olduğu için temel ihtiyaçlarını karşılamalarında kolaylık olsun diye oralara esnaf çarşıları oluşturacağız. Bu konuda da ciddi bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Konteynerlerden oldukça memnun olduklarını dile getiren Fatma Doğan ise, "Sağ olsunlar klima verdiler, sıcak suyumuz var. Yani her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çocuklar için televizyon oldukça iyi. Yani depremde kayıpları olmayanlar için oldukça büyük bir şans. Yani çok güzel bir yer anlatamam. Adamlar her şeyimizi verdiler, bardağından tutunda tabağına kadar her şeyi verdiler. Ben enkazdan çıktım benim hiçbir şeyim yoktu. Çok şükür şuan her şeyim var. Verdiklerini inkar edemem adamlar bizlere bakıyorlar, Allah herkesten razı olsun, emeği geçen herkesten" şeklinde konuştu.

Depremzedelerden Zehra Yeninarcılar ise konuşmasında, "Bizlerde depremzedeyiz, çok mağdur durumdayken başımızı koyacak bir yerimiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarımızda yanımızda oldular. Şuanda klimamız var, Adıyaman çok sıcak. Klimalar tam zamanında takıldı, bizlere her türlü imkan sunuldu. Şuan hiçbir sıkıntımız yok. Bütün imkanı sağladılar. Devletimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kimsenin yapamayacağını yaptılar. Yani diyecek pek bir şey yok, bütün imkanlar sunuldu. Televizyon olsun, yani imkanlar olsun, yardım olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.