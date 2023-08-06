Depremzedeler Tespih Çekerek Stresi Atıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen vatandaşlar, depremin olumsuzluklarını ve stresini tespih çekerek atıyor.

Deprem felaketinden sonra depremzedeler, çeşitli özelliklere sahip tespihlere yönelerek, depremin stresini ve olumsuzluklarını atacaklarını düşünüyor. Tespih dükkanlarında yoğunluk artarken, tespih üreticileri ve satıcıları vatandaşların talebini karşılamakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.

"Depremden sonra biz de sıkıntılar yaşadık"

Asıl elektronikçi olmasına rağmen dede mesleği olduğu için tespih işini yaptığını belirten Adil Dağ, "3. kuşak bir tespihciyim ve dede mesleğini yapıyorum. Normalde mesleğim elektronikçiyim. Depremden sonra biz de bayağı sıkıntılar yaşadık. Yıkıcı bir deprem olduğu için dükkanlarımız 2-3 ay gibi bir süre kapalı kaldı" dedi.

"Depremden sonra psikolojimiz bozuldu ve tespihe yöneldik"

İnsanların depremden sonra tespihe yöneldiğini ve en çok akik taşından yapılan tespihe talep olduğunu söyleyen Dağ, "Depremden sonra psikolojimiz bozuldu, psikolojimiz bozulduğu için de bazı tespihlere yöneldik. Bazı özellikler var. Mesela akik taşı, insan vücudundaki elektriği boşaltıp kan dolaşımını sağladığı ve stresi yok ettiği için şu anda tespihte en çok kullanılan taşlardan birisidir" ifadelerini kullandı.

"Herkesin elinde en az bir tane tespih var"

Yıkıcı depremin ardından tespih kullanan vatandaşların arttığını ve satıcıların taleplere yetişmeye çalıştığını aktaran Dağ, "Bizim şu anda meslekten çok kişi olduğu için depremden sonra tespihcilerde bayağı rağbet oluştu ve talepleri karşılamak zorlaştı. İster istemez milletimizin deprem dolayısıyla stresi olduğu için tespihe yönelmeye başladı. Herkes tespih çekiyor şu anda, gerçekten işimiz çok zor. 6 Şubat hepimiz için yıkıcı oldu ve vatandaşlarımız şu anda tespihe meyil etmeye başladı. İnsanlar stresini tespihle atmaya çalışıyor. Herkesin elinde en az bir tane tespih var" diye konuştu. - GAZİANTEP