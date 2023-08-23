Depremzedeler Karaman'da Evlendi

Hatay depreminden sonra Karaman'a giden ve bu yaşına kadar hiç evlenmeyen 53 yaşındaki Berihan Gençoğlu, yakınlarının vasıtasıyla tanıştığı huzurevinde kalan 67 yaşındaki Alibeke Özkan ile dünya evine girdi.

Hatay depreminden sonra Karaman'a giden ve bu yaşına kadar hiç evlenmeyen 53 yaşındaki Berihan Gençoğlu, yakınlarının vasıtasıyla tanıştığı huzurevinde kalan 67 yaşındaki Alibeke Özkan ile dünya evine girdi.

Hatay depreminden sonra Karaman'a giden 53 yaşındaki Berihan Gençoğlu, yıllar önce ilk eşinden ayrılan ve yaklaşık 5 yıldır Karaman Dursun Fakih Huzurevinde kalan Alibeke Özkan ile ortak yakınlarının vasıtasıyla tanıştı. Bir süre görüşen Özkan ve Gençoğlu, anlaşarak evlenme kararı aldı. Özkan ve Gençoğlu, Karaman Belediyesi Mümine Hatun Nikah Salonunda düzenlenen nikah merasimi ile evliliği evet dedi. Alibeke Özkan ve Berihan Gençoğlu'nun nikah şahitliklerini Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu ve Dursun Fakih Huzurevi Müdürü Hasan Hüseyin Tuna oldu. Kıyılan nikahın ardından Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, evlenme cüzdanını Berihan Gençoğlu'na verirken, çifte mutluluklar diledi. Özkan ve Gençoğlu'nu nikah töreninde huzurevi çalışanları ile sevdikleri yalnız bırakmadı.

"Allah'tan ömür boyu mutlu olmayı diliyorum"

İkinci kez evlenen Alibeke Özkan, "Hataylı bir arkadaşın sayesinde görüştük. Birbirimizi beğendik. Anlaşacağımıza kanaat verdik. Hayırlı yola niyetlendik. Allah nasip ederse nikahımızı kıydık. Ben huzurevinde yaşıyorum. Berihan hanım ise depremzede. Arkadaşımın vesilesi ile tanıştık. Birbirimizle görüştük ve anlaştık. Allah nasip ederse hayırlı yola çıktık. Allah'tan ömür boyu mutlu olmayı diliyorum" dedi.

İlk kez evlenen Berihan Gençoğlu'da, "Alibeke bey ile tanıştığım için çok mutluyum. Ben Hataylıyım, Karaman'a deprem sonrası geldim ve bir arkadaşımın vesilesi ile Alibeke bey ile tanıştık. Daha sonradan evlenmeye karar verdik, çok mutluyum" dedi.

Çiftin nikah şahidi olan AK Parti Karaman Kadın Kolları Başkanı Fatma Çoştu ise, "Bizim için gerçekten çok güzel bir tecrübeydi hem de güzel bir anı olarak zihnimizde ve gönlümüzde yer alacaklar. Alibeke amcamız Karaman'da huzur evinde kalan bir amcamız. Kendisi bir vesile ile Hatay'dan deprem sebebi ile gelen Berihan hanım ile tanışmışlar. Kendileri bir yola girmişler, ikinci baharı yaşadıkları bu süreçte bizden de destek istediler. Bizlerde elbette elimizden geldiğince onların yanında olmak istedik. Kına ve nikah merasimlerini hep birlikte gerçekleştirdik. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN