Kilis'in Musabeyli ilçesinde depremzedeler için yapılan 3+1 köy evlerinin inşası hız kesmeden devam ediyor. Evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutlar, yöresel mimariye uygun 93 köy konutunun inşası sıcak hava şartlarına rağmen, farklı noktalardan gelen inşaat ustalarıyla vardiyalı olarak inşasına devam ediliyor.

Depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası devam ediyor

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde depremzedeler için yapılan 3+1 köy evlerinin inşası hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'in Musabeyli ilçesinde Bozkaya, Delifakı Karadut ve Çınar kırsal mahallelerinde köy evlerinin inşaatı devam ediyor. Evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutlar, yöresel mimariye uygun 93 köy konutunun inşası sıcak hava şartlarına rağmen, farklı noktalardan gelen inşaat ustalarıyla vardiyalı olarak inşasına devam ediliyor. Ailelerini depremzedeler için geride bırakıp aylardır burada çalıştıklarını ifade eden inşaat ustaları, kötü günleri geride bırakıp yeni sayfa açmaları için afetzedelere sağlam ve bir o kadar da gönül rahatlığıyla yaşanabilecek köy evleri yaptıklarını dile getirdi.

Samsun'dan 16 arkadaşı ile birlikte depremzedelere köy evleri yapmak için Kilis'e geldiklerini aktaran inşaat ustası Onur Aşır, "Usta olarak ailemden çok uzak bir yere gelerek depremzede kardeşlerimize köy evleri yapmaya geldik. 4 yaşında bir kızım var ve onu çok özledim. Özlemimizi sadece telefonla konuşarak giderebiliyoruz. Önceliğimiz afetzedeler" dedi.

"Yapılan köy evleri Nisan 2024'te teslim edilecek"

Musabeyli ilçesinin 3 ayrı mahallesinde yapılan 3+1 köy konutlarının Nisan 2024 tarihinde teslim edileceğini aktaran şantiye şefi Eser Sevinç, "Kilis Musabeyli ilçesi 3 ayrı köyde toplam 90 personel ile 93 adet köy evi yapıyoruz. Gece gündüz demeden ciddi şekilde efor sarf ederek inşaatları hızlı ve sağlam şekilde yapmak için yoğun tempo üretiyoruz. Herhangi bir problem çıkmazsa 2024'ün Nisan ayında köy halkına köy evlerini teslim edeceğiz" diye konuştu.