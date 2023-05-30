Depremzedeler Eskişehir KYK Yurdu'ndan Memnun

Eskişehir KYK Doğan Aslanbey Yurdu'nda ağırlanan depremzede vatandaşlar, yurt içerisindeki imkanlardan, her konuda kendilerine yardımcı olan görevlilerden, temiz odalardan ve çeşitli yemeklerden memnun olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eskişehir KYK Doğan Aslanbey Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler, burada gördükleri ilgi karşısında çok mutlu olduklarını söyledi. Birçok imkandan faydalandıklarını, kendilerini adeta evlerindeymiş gibi hissettiklerini dile getiren depremzedeler, 5 yıldızlı otelde konaklıyormuş gibi konforlu yaşadıklarını belirtti. Depremzede vatandaşlar, yurt yerleşkesindeki imkanlardan, temiz ve bakımlı odalardan, çeşit çeşit yemeklerden ve kendilerine gösterilen ilgiden fazlasıyla memnun olduklarını söyledi. Yemekhanede ikram edilen yemeklerin tabldotlar ile değil, yemek takımlarıyla ikram edilmesinin çok anlamlı olduğunu belirten depremzedeler, bu şekilde evde yemek yiyormuş gibi hissettiklerine değindi. Deprem felaketi sebebiyle çeşitli illerden Eskişehir'e gelen vatandaşların yurt içerisinde kaynaşarak, bir aile gibi olduğunun altını çizen depremzede aileler, kendilerine bu konforu sağlayan, yaralarını sarmak için çaba gösteren ve 40 yıllık dost gibi davranan yurt görevlilerine teşekkür etti.

"5 yıldızlı otel olsa böyle güzel olamaz"

Meydana gelen deprem felaketinden sonra KYK Doğan Aslanbey Yurdu'na yerleştirilen Hediye Okşar, burada misafir gibi değil ev sahibi gibi karşılandıklarını söyledi. Yurttaki tüm görevlilerin depremzedeler için adeta seferber olduğunu dile getiren Okşar, "3 Aydır buradayım. Daha önce 1 ay Gebze'de kalmıştım. Belim kırık olduğu için orada bana kız kardeşim baktı ondan sonra buraya yerleştim. Buradan çok memnunuz, yemeklerimiz çok güzel, yataklarımız ve çarşaflarımız da çok temiz. Depremzedelerin hepsi burada adeta kardeş gibi oldu, kaynaştık. Allah razı olsun yurt müdürü de her şeyimizle ilgileniyor. Odalarımız çok güzel, 5 yıldızlı otel olsa böyle güzel olamaz. Memnunuz yani. Allah hayırlısını versin, buraya mı yerleşeceğiz yoksa mı memlekete mi döneriz bilemiyoruz. Kararsızız" dedi.

"Öğretmenler sırf çocuklar mutlu olsun diye ellerinden gelen her şeyi yapıyor"

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık yüz bin kişinin de yaralandığı depreme Adıyaman'da yakalanan Arzu Çamcı, Eskişehir'e gelerek Doğan Aslanbey Yurdu'na yerleşti. Yaklaşık 3 aydır burada yaşayan Çamcı, "Burada bize gayet iyi bakıyorlar. Yurtlar temiz ve yemeklerimiz güzel. Bazı olumsuz şeyler duydum ama asla öyle şeyler yok. Çıkan haberler asılsız bence, öyle bir şey yok. Burada bizimle dört dörtlük ilgileniyorlar ve küçüklerle bile oynuyorlar. Bu yüzden çok memnunum. Çocuklarla herkes ilgileniyor. Öğretmenler sırf çocuklar mutlu olsun diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok güzel yemekler yapıyorlar, asla yemek konusunda bir sıkıntımız yok. Ben hemen hemen 3 aydır buradayım, kapanana kadar da burada olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR