Burdur'da misafir edilen depremzedeler el sanatları sergisi açtı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Burdur Kredi ve Yurtlar Kurumu Asımın Nesli Yurdu'nda misafir edilen depremzedeler için el sanatları kursu açtı. Deprem felaketinden 3 hafta sonra başlayan ve halen devam eden kursa yaklaşık 130 depremzede kadın katıldı. Depremzede kursiyerler eserlerini Asımın Nesli Yurdu'nda açılan sergide beğeniye sundu.

Sergi açılışına Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Defterdar Naci Günaydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Özçelik, Kamu- Sen Başkanı Orhan Akın ile yurtta misafir edilen depremzedeler katıldı.Depremzede Rabia Okşan, "Bu kurs sayesinde biraz kafamız dağıldı. Çantalar, cüzdanlar, bileklikler, takılar aklınıza ne gelirse yaptık. Yaşadığımız acıyı bir nebze olsun unutturdu. Allah razı olsun yapanlardan" dedi.Bedriye Özdil, "Hatay'dan geldik. Açılan kursta masa örtüsü, çanta, peçetelik gibi şeyler yaptık. Depremde yaşadıklarımız unutulmaz ama biraz acılarımız hafifledi, bizi teselli etti" diye konuştu.Sergi açılışından önce Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin çalıştırdığı depremzede öğrenciler, halk oyunu, drama ve müzik kurslarına katılan depremzede çocuklar kurslarda öğrendiklerini sahnede izleyenlerin beğenisine sundu. (DHA)