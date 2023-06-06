Depremzedeler Dikiş Nakış Kursuyla Meslek Öğreniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzede kadınlar, hem depremin izlerini silmeye çalışıyor hem de dikiş nakış eğitimiyle meslek öğreniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de konteyner kentte kalan depremzede kadınlar, hem depremin izlerini silmeye çalışıyor hem de dikiş nakış eğitimiyle meslek öğreniyor.

Osmaniye Karaçay Konteyner kente Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, usta öğreticilerden eğitim alıyor. Eğitim alan kadınlar elbise, masa örtüsü, el örgüsünden yelek, çanta, işlemeli havlu ve nevresim takımı gibi çeşitli ürünler dikiyor.

Depremzedelerin yaşadıkları travmayı bir nebze atlatmaları, acılarını unutturmak için görevlendirildiklerini belirten Usta öğretici Leyla Akay,"Konteyner kentte kadınlara dikiş, nakış, örgü öğretmeye çalışıyoruz. Buradaki insanlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Devletimizden de Allah razı olsun bizlere bu imkanı sağladı. Halk Eğitimden buradaki görevli kaymakamımızdan valimize kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.Öğrencilerimizle birlikte burada sabah grubu öğretmen arkadaşlarımız çanta dikimi gösteriyor giyim öğretmenimiz Rahime hanım ben burada el sanatları öğretmeniyim örgü, nevresim takımı, çarşaf takımı, yastık veya el nakışları dalında öğrencilerimize gerekli yardımı bilgileri vermeye gayret ediyoruz"dedi.

Kursa katılanların evi yıkıldığını hatırlatan Akay, deprem nedeniyle eşyalarını kaybettikleri için biraz eksiklikleri olabildiğini kaydetti. - OSMANİYE