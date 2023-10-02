Depremzedeler Çadırda Yaşam Savaşı Veriyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Hatay Erzin'de, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Özlü ailesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine geldi, çadırda yaşamaya başladı. Yüzde 80 zihinsel eşiyle birlikte Yenigün Köyü'nde çadır kurarak yaşayan Adem Özlü, "Bir tane portatif ev alamadım. Depremzede olarak görülemedim. Benim oturduğum ev sistemde kayıtlı değildi ondan dolayı depremzede olarak kaydetmediler. Üç aydır evde bakım maşımı alamıyorum. Adres değişikliği olduğu için üç aylık maaşımı alamıyorum. Evimde ekmeğim yok, ekmek alamıyorum. Burada zor durumdayım" dedi.

Kahramanmaraş depremlerini Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Adem ve Fatma Özlü ailesi, memleketleri olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gelmek zorunda kaldı. Yenigün Köyü Akarca Mahallesi'nde, dededen kalma tarlaya çadır kuran aile, burada bir çocuklarıyla yaşıyor.

"ZOR HAYAT YAŞIYORUZ"

Zor şartlar içerisinde yaşadıklarını ifade eden Adem Özlü şunları söyledi:

"Ben Hatay Erzin'de oturmaktaydım. Oradan deprem olduğundan dolayı Kadirli'ye memleketime geldim. Ergenekon sitesinde çadır kurdum. 2 ay orada kaldıktan sonra evin parasını ödeyemedim, kirasını ödeyemedikten sonra Kadirli Akarca köyüne geldim. Akarca'da bir yerimiz vardı oraya bir çadır kurdum. O çadırın içerisinde yatmaktayız. Elektriğimiz yok, suyumuz yok, burada zor hayat yaşıyoruz. Çocuğum okula gidiyor, çocuğum okuldan geldikten sonra ders yapamıyor. Karanlıkta ders yapamadığı için okuldan her gün öğretmen şikayette bulunuyor; 'çocuğun ders çalışmıyor' diyor ama biz ders yaptıramıyoruz, karanlıkta ders olmaz.

"EVİMDE EKMEĞİM YOK"

Burada eşim yüzde 80 raporlu, kadın hasta. Ben bir işe gidemiyorum eşime bakmakta yükümlüğüm. Burada çok zor durumdayım büyüklerimden bir yardım bekliyorum. Bir tane portatif ev alamadım. Depremzede olarak görülemedim. Benim oturduğum ev sistemde kayıtlı değildi ondan dolayı depremzede olarak kaydetmediler. 3 aydır evde bakım maşımı alamıyorum. Adres değişikliği olduğu için 3 aylık maaşımı alamıyorum. Evimde ekmeğim yok, ekmek alamıyorum. Eşten dosttan para toplayarak karnımı doyuruyorum. Burada zor durumdayım. Sizden Allah için yardım bekliyorum."