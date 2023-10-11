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Depremzede Mehmet Efe Altan'ın Cenazesi Hatay'a Gönderildi

Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede Mehmet Efe Altan'ın cenazesi, memleketi Hatay'a gönderildi. Altan'ın, Hatay'da yaşadığı ve depremlerin ardından çalışmak için Aksaray'a geldiği öğrenildi. 4 ay önce evlenen Altan'ın eşinin 2 aylık hamile olduğu belirtildi.