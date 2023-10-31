Depremzede genç kızın düğününe arama kurtarma ekibi katıldı

Rize'den gelen arama kurtarma ekibi, depremde anne ve babasının cansız bedenini çıkardıkları genç kızın düğününe de katıldı. Kahramanmaraşlı hemşire gelin Kübra Timarcıoğlu ve damat Musab Hadiç'in mutlu günlerinde arama kurtarma ekibi yanlarında oldu.

Ailesinin cansız bedenlerini enkazdan çıkarmışlardı...Gönüllü arama kurtarma ekibi depremzede genç kızın düğününe katıldı

Rize'den gelen arama kurtarma ekibi depremzede çiftin mutluluğuna da ortak oldu

KAHRAMANMARAŞ - Rize'den depremde gönüllü arama kurtarma olarak Kahramanmaraş'a gelen ekip, depremde anne ve babasının cansız bedenini çıkardıkları genç kızın düğününe de katıldı.

Kahramanmaraşlı hemşire gelin Kübra Timarcıoğlu, 6 Şubat depremlerini Şanlıurfa'da damat Musab ise Kahramanmaraş'ta yakalandı. Hemşire Kübra'nın anne, babası ve kız kardeşi Dulkadiroğlu İlçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanının enkazında kaldı.

Memleketine gelen Kübra, Rize AFAD gönüllü arama kurtarma ekibi ile tanıştı. Ekip, çalışmalar sonucu genç kızın ailesinin cansız bedenini enkazdan çıkardı.

Aradan geçen 9 ayın ardından genç çift mutluluğa adım attı. Düzenlenen düğün törenine Rize'den gelen kurtarma ekibi de katıldı.

Rize'den katılan ekibin evlerinin son misafiri olduğunu dile getiren gelin Kübra Timarcıoğlu, "6 Şubat depreminde evimiz yıkılmıştı ve bu süreçte anne ve babamı kaybetmiştim. Abilerimiz acı günümüzdelerdi ve şuanda 29 Ekim'de düğünümüz gerçekleşiyor mutlu günümüzde de yanımızdalar kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Damat Musab Hadiç ise, "Kahramanmaraş'ta yaşadığım ev depremde yıkıldı ve ben de enkazdan çıkarıldım. Eşimin yanına gitmek istedim ve o tek başınaydı kimsesi yoktu ona destek olmak istedim. Bende yaralıydım. Gönüllü abilerimiz geldi ve 8 gün boyunca hiç durmadan çalıştılar ve cenazeleri çıkardılar. Kendileri şimdi düğünümüze geldi sağ olsunlar" diye konuştu.

Rize arama kurtarma ekibi adına konuşma yapan Hüseyin Çelik ise, "Bizi aslında buraya getiren Kübra'nın dik duruşu ve inancı oldu. Biz deprem sırasında kendimizi eksik hissettik neden buradayız dedik ve kalktık geldik. Gerçekten elim bir olay ama bunun sonucunda bize o kadar güzellikler tanıttı deprem. Çok değerli insanlar tanıdım. Rabbim sonunda bizleri bu şekilde güldürdü hayırlı olsun" diye konuştu.