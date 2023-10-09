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Depremzede Geçici Prefabrik Evlerde Su Baskını

Vartana Depremzede Geçici Prefabrik evlerde patlayan su borusundan dolayı 4 evi su bastı. İçme suyu hattının kesilmesi sonrasında sular tahliye edildi ancak evlerdeki elektronik cihazlar ve eşyalar zarar gördü.