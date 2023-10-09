Depremzede Geçici Prefabrik Evlerde Su Baskını
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Vartana Depremzede Geçici Prefabrik evlerde patlayan su borusundan dolayı 4 evi su bastı. İçme suyu hattının kesilmesi sonrasında sular tahliye edildi ancak evlerdeki elektronik cihazlar ve eşyalar zarar gördü.
Vartana Geçici Prefabrik evlerde patlayan su borusundan dolayı 4 evi su bastı.
Vartana Depremzede Geçici Prefabrik evlerin bulunduğu alan içerisinde sabahın erken saatlerinde su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan borudan sızan sular yakınlarda bulunan 4 evi bastı. İçme suyu hattının görevliler tarafından kesilmesi sonrasında 4 ev içerisine giren sular tahliye edildi. Su nedeniyle evlerde bulunan birçok elektronik cihaz ile ev eşyası zarar gördü. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam