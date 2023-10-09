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Depremzede Geçici Prefabrik Evlerde Su Baskını

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Yaşam Haberleri

Vartana Depremzede Geçici Prefabrik evlerde patlayan su borusundan dolayı 4 evi su bastı. İçme suyu hattının kesilmesi sonrasında sular tahliye edildi ancak evlerdeki elektronik cihazlar ve eşyalar zarar gördü.

Vartana Geçici Prefabrik evlerde patlayan su borusundan dolayı 4 evi su bastı.

Vartana Depremzede Geçici Prefabrik evlerin bulunduğu alan içerisinde sabahın erken saatlerinde su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan borudan sızan sular yakınlarda bulunan 4 evi bastı. İçme suyu hattının görevliler tarafından kesilmesi sonrasında 4 ev içerisine giren sular tahliye edildi. Su nedeniyle evlerde bulunan birçok elektronik cihaz ile ev eşyası zarar gördü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Yaşam Haberler

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