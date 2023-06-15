Depremzede Çocukların Karting Hayali Gerçek Oldu

Hatay'da evleri yıkılan depremzede çocuklar, karting yapma hayali ile Türkiye'nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan Şendağ Öztoprak'a ulaştı. Öztoprak, çocukların isteğini kırmayarak onları Adana'daki Türkiye'nin en büyük karting pistine götürdü. Çocuklar, hayallerini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını belirttiler.

Hatay'da evleri yıkılıp Adana'ya yerleşen depremzede çocukların karting yapma hayali gerçek oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, yüzbinlerce kişi de evinden oldu. Hatay'da depremde evleri yıkılınca Adana'daki konteyner kente ya da akrabalarının yanına gelen 17 yaşındaki İlayda Yolcu, 15 yaşındaki Elisa Yılmaz, 13 yaşındaki Yakup Metin, 12 yaşındaki Danyel Yolcu, 10 yaşındaki Ali Eren Kaya ve Mehmet Dora Yeniaras, karting yapma hayali ile sosyal medya üzerinden Türkiye'nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak'a ulaştı. Özel bir hastanede direktör asistanı olarak çalışan Öztoprak, çocukların bu isteklerini kırmayarak, çocukları Adana'da bulunan Türkiye'nin en büyük karting pistine götürdü. İlk olarak burada çocuklara eğitim veren Öztoprak, daha sonra çocuklarla birlikte 'go kart' aracına binerek onlarla birlikte tur attı. Çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

"Çok heyecanlıydım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan pilot Şendağ Öztoprak, "Çocuklar bana sosyal medya üzerinden ulaştı ve hayallerini söylediler. Ben ilk başta şaka olduğunu düşündüm. Ancak baktım çok ciddiler. Ben de bunun üzerine çocukları antrenman yaparken buraya getirdim. Açıkçası benim ilk sürüşüm olmadığı halde çok heyecanlıydım. Hatay'dan gelen bu çocuklarımız depremzede, onların hayallerini gerçekleştiriyor olmak beni daha çok mutlu etti. Umarım herkes bu çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çaba gösterir" ifadelerini kullandı.

"En büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim"

Hayatında ilk kez karting yapan İlayda Yolcu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Şendağ ablaya mesaj attım ve beni kırmadı. Depremzede arkadaşlarımı da buraya getirdi. En büyük hayallerimden biriydi ve onu gerçekleştirdim" dedi.

Depremzede çocuklardan Mehmet Dora Yeniaras da, "Araç kullanmayı sevdim. Gerçekten çok heyecan verici ve güzeldi. Bizleri hiç kırmadılar" diye konuştu. - ADANA