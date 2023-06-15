Depremzede çocukların 'Karting' hayali gerçek oldu

Evleri yıkılıp Hatay'dan Adana'ya yerleşen çocuklar hayatlarında ilk kez 'Karting' yaptı

ADANA - Hatay'da evleri yıkılıp Adana'ya yerleşen depremzede çocukların karting yapma hayali gerçek oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken yüzbinlerce kişi de evinden oldu. Depremzedeler için tüm yurtta devlet ve millet el ele vererek yaraları sarma çalışmaları ise ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. Tüm yurtta depremzede çocukların hayalleri ve arzuları, devlet eliyle veya sosyal sorumluluk projeleri yapan kişi veya kuruluşlar tarafından yerine getirilmeye de çalışılıyor.

17 yaşındaki İlayda Yolcu, 15 yaşındaki Elisa Yılmaz, 13 yaşındaki Yakup Metin, 12 yaşındaki Danyel Yolcu, 10 yaşındaki Ali Eren Kaya ve 1Mehmet Dora Yeniaras bu çocuklardan bazıları. Hatay'da deprem nedeniyle evleri yıkılan ve Adana'daki konteyner kente yada akrabalarının yanına gelen çocuklar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak'a karting yapmak için ulaştı.

Özel bir hastanede direktör asistanı olarak çalışan Öztoprak, çocukların bu isteklerini kırmayarak Adana'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük karting pistine bu çocukları götürdü.

İlk olarak burada çocuklara eğitim veren Öztoprak, daha sonra çocuklarla birlikte 'Go kart' aracına binerek onlarla birlikte tur attı. Çocukların mutlulukları da adeta gözlerinden okundu.

"Çok heyecanlıydım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan pilot Şendağ Öztoprak, "Çocuklar bana sosyal medya üzerinden ulaştı ve hayallerini söylediler. Ben ilk başta şaka olduğunu düşündüm. Ancak baktım çok ciddiler. Bende bunun üzerine çocukları antrenman yaparken buraya getirdim. Açıkçası benim ilk sürüşüm olmadığı halde çok heyecanlıydım. Hatay'dan gelen bu çocuklarımız depremzede, onların hayallerini gerçekleştiriyor olmak beni daha çok mutlu etti. Umarım herkes bu çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çaba gösterir" ifadelerini kullandı.

"En büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim"

Hayatında ilk kez karting yapan İlayda Yolcu ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Şendağ ablaya mesaj attım ve beni kırmadı. Depremzede arkadaşlarımı da buraya getirdi. En büyük hayallerimden biriydi ve onu gerçekleştirdim" dedi.

Depremzede çocuklardan Mehmet Dora Yeniaras da "Araç kullanmayı sevdim. Gerçekten çok heyecan verici ve güzeldi. Bizleri hiç kırmadılar" diye konuştu.