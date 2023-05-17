Depremzede Bebek İçin Mevlit Programı Düzenlendi

TDV Manisa Şubesi kadın kolları gönüllüleri tarafından depremzede bir ailenin bebeği için mevlit programı düzenlendi. TDV gönüllüleri ve afetzedeler, tilavet edilen Kur'an-ı Kerim'i ve mevlidi dinleyip depremde vefat edenler için dualar etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Manisa Şubesi kadın kolları gönüllüleri tarafından Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdu'nda kalan depremzede bir ailenin depremin ikinci günü doğan bebeği için mevlit programı düzenlendi.

Depremin ikinci günü Adıyaman'da dünyaya gelen depremzede Esmehan bebek için düzenlenen mevlit programında biraya gelen TDV gönüllüleri ve afetzedeler, tilavet edilen Kur'an-ı Kerim'i ve mevlidi dinleyip depremde vefat edenler için dualar etti.

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik faaliyetlerinin aynı kararlılıkla devam ettiğini ifade eden TDV Manisa Kadın Kolları Başkanı Hayrunnisa Erdinçli, "Ülkemizin yaşadığı en büyük afetlerden biri olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve Manisa'ya yerleşen depremzede bir kardeşimizin, depremin ikinci günü dünyaya gelen bebeği için geleneksel adetlerimizden olan bebek mevlidi okutup ikramlarda bulunduk. Bu vesileyle hem moral motivasyon sağlamaya hem de geleneklerimizi yaşatmaya çalıştık. TDV Kadın Kolları olarak depremzede kardeşlerimize yönelik gönüllülük faaliyetlerimiz devam ediyor. İyiliğe gönüllü olmak isteyen tüm kardeşlerimizi aramızda görmek bizleri daha da zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu vesileyle programda maddi manevi emeği geçen tüm gönüllülerimize, Ayşe Hafsa Sultan yurt yönetimine ve sevgili misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA