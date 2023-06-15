Depremzede Baba ve Kızı Enkaz Altında Eşyalarını Aradılar

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ramazan Erkuş ve kızı Defne Erkuş, evlerinin enkazında eski yaşamlarına ait eşyaları üzüntü içerisinde umutla aradılar.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde de vatandaşların, hayalleri ve hayatları enkazların içerisinde yıkıldı. Depremzede Ramazan Erkuş ve kızı Defne Erkuş da Kurtuluş Caddesi, Şeyhali Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı olan ve yıkılan evlerinin enkazında eşyalarını aradılar. Acılı baba ve kızı, üzülerek de olsa buldukları eşyalarını enkaz içerisinden çıkarttılar.

"Biriktirmek çok zor ama gidişi 1 dakika sürmedi"

Ramazan Erkuş, 40 yıl boyunca çalışarak aldıkları evin gidişinin 1 dakika sürdüğü belirterek, "Şuan üzerinde bulunduğumuz alan kendi evim, çok zor çıktık bu evden. Deprem anının kelimelerle kimse anlatamaz, çok büyük sarsıntılar geçirdik. Duvardan duvara vurdu bizi, ne yaptığımızı bilemedik. Biz evden çıkarken enkazalar önümüze yığıldı. 2 çocuğum ve eşimle ben zorla çıktık. Evimizi yıkım kararı çıkmıştı, bu günde yıkıldı. Bizim 40 yıllık bir emeğimiz, acı bir gün. Biriktirmek çok zor ama gidişi 1 dakika sürmedi. Gitti, üzüntümüz bu" ifadelerini kullandı.

"İçeride hatıralarımız var"

Suudi Arabistan da zor şartlar içerisinde aldığı evinin enkazında hatıraları olduğunu belirten Erkuş, "İçeride hatıralarımız var. Çıkardıklarımız da oldu, çıkaramadıklarımız da oldu. Ama genellikle almaya çalıştım. Şuan içinde acaba kalan var mı diye onu almaya geldim. Üzüntü hissettim, yılların emeği buradaydı. Suudi Arabistan'da çalıştığım emekti burası. Yağların içerisinde tamircilik yaparak aldığım evimdi burası" dedi.

"Babam bana o kitapları çalışıp aldı"

Üniversite hazırlanmak için aldığı kitapların enkaz altında kaldığını görünce üzüldüğünü ifade eden Defne Erkuş, "Bu gün gelince aklıma kitaplarımın enkaz da kaldığı geldi. Babam bana o kitapları çalışıp aldı. Seneye hazırlanmak için odamı topluyordum. Kendimi hazırlamaya çalışıyordum, olmadı. Odamın sadece şurada ışığı kalmış. Şuan bir şey diyemiyorum. Şuan oyuncak ayım var elimde" şeklinde konuştu. - HATAY