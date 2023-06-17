Depremzede baba, 1 yıldır görmediği oğlunu arıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan depremzede 62 yaşındaki Halil Ercan, gözyaşları arasında 1 yıldır görmediği 25 yaşındaki oğlu Resul Ercan'ı arıyor. KYK yurdunda kalan ve simit satarak geçimini sağlayan Halil Ercan, başına kötü şeyler gelmesinden korktuğu oğlunun yanına gelmesini istedi.

Depreme Hatay-İskenderun'da yakalanan, depremin ardından geldiği Manavgat'ta KYK yurdumda kalan 62 yaşındaki Resul Ercan, Manavgat Belediyesinin İbrahim Sözen Caddesi üzerinde kendisine gösterdiği yerde simit satarak geçimini sağlıyor. Manavgat'ta hep iyi insanlarla karşılaştığını belirten Halil Ercan, "Burada yurtta kalıyorum. Simit satıp geçimimi sağlıyorum. Burada çok güzel dostlar edindim. Onlar bana her konuda yardımcı oluyor. Benim tek derdim, 1 yıl öncesine kadar İskenderun'da birlikte yaşadığım 25 yaşındaki oğlum Resul Ercan'a olan hasretim. Oğlum 1 yıl önce Denizli'de yaşayan asker arkadaşının yanına çalışmaya gitti. İstediği gibi olmadı ve Antalya'da yaşadığını bildiğim büyük oğlumun yanına geldiğini öğrendim" dedi.

"Kötü yola düşmesinden, başına bir şey gelmesinden korkuyorum"

Oğluyla son olarak 2 ay önce telefonda görüştüğünü belirten Ercan, "O tarihten beri kendisinden haber alamıyorum. Oğlum çok saf birisi. Kötü yola düşmesinden, başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlumun buraya gelmesini, benimle yaşamasını istiyorum. Kendisinin mesleği var, burada tanıdığım insanlar her konuda yardımcı olacaklarını söylüyor. Ne olur oğlum gel burada birbirimize destek olalım, can yoldaşı olup birlikte yaşayalım. Ben seni çok özledim" diye konuştu. - ANTALYA