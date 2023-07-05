Amasya'da iki depremzede anne, deprem sonrası yerleştikleri KYK yurdunda çocuklar için düzenlenen kursta tesadüfen izleyip merak saldıkları Türk zeka ve strateji oyunu mangala oyununu öğrenip eğitmen oldu. Hayata tutundukları mangala sayesinde depremin psikolojik etkilerinin üstesinden gelmeyi başaran Sevda Çetinkaya eğitimini sürdürmeye karar verip üniversite sınavına girdi. En büyük destekçisi ise oyun arkadaşı Zeliha Çelik ve onları mangala ile tanıştıran eğitmen Canan Alıcıoğlu oldu.

Depremzede anneler mangala oyunuyla hayata tutundu

AMASYA - Amasya'da iki depremzede anne, deprem sonrası yerleştikleri KYK yurdunda çocuklar için düzenlenen kursta tesadüfen izleyip merak saldıkları Türk zeka ve strateji oyunu mangala oyununu öğrenip eğitmen oldu. Hayata tutundukları mangala sayesinde depremin psikolojik etkilerinin üstesinden gelmeyi başaran Sevda Çetinkaya eğitimini sürdürmeye karar verip üniversite sınavına girdi. En büyük destekçisi ise oyun arkadaşı Zeliha Çelik ve onları mangala ile tanıştıran eğitmen Canan Alıcıoğlu oldu.

Çocuklar oynarken merak saldılar

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya ve Adıyaman'dan Amasya'ya gelen iki çocuk annesi Sevda Çetinkaya ile Zeliha Çelik, aileleriyle birlikte Sultan Bayezid KYK yurduna yerleşti. Yurtta çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bunlardan biri de Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya Temsilciliğinin düzenlediği etkinlikti. Çocuklarına yönelik mangala kursunu takip edip merak salan iki anne sık sık oynadıkları bu oyuna merak saldı. Günler geçtikçe oyunu ayrıntılarıyla öğrenen ikili eğitmen olmayı başardı.

"Hakemlik yapmak istiyorum"

Hiç hesapta yokken kendilerini bu gizemli oyunun başında bulduklarını anlatan Malatyalı Sevda Çetinkaya, "Mangalayı ve diğer oyunları öğrendik. Eğitmenlik belgesi alacağımız söylenince çok mutlu oldum. Eğitmenliği daha ileri taşıyıp hakemlik yapmak istiyorum" dedi. Eğitimine devam etmek için üniversite sınavına da girdiğini anlatan 29 yaşındaki Çetinkaya, "Deprem nedeniyle yeteri kadar çalışmadım. Ama önümüzdeki sene bütün emeğimi ortaya koyup çalışacağım. Sınavı kazanıp en büyük hayalim olan üniversite eğitimini almak istiyorum" diye konuştu.

Adıyaman'daki evlerinin orta hasarlı olduğunu hatırlatıp mangalanın da etkisiyle depremin etkilerini unuttuklarına değinen Zeliha Çelik de (37), "Büyük hedeflerim var. Benim gibi bilmeyen kadınlara, eğitim almamış kızlara, çocuklara mangala öğretmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Mangala tutkunu annelerin azimleriyle örnek olduklarını vurgulayan Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya Temsilcisi Canan Alıcıoğlu ise, "İkisi de mangala eğitmeni olacaklar. Onlarla gurur duyuyorum. Mangalayı her yaştan birey karşılıklı oynayabilir. Bence her aile içerisinde akşamları cep telefonu yada dizi film izlemek yerine mangala turnuvası oynamak iyi olur" ifadelerini kullandı.