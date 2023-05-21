Depremlerde iş yerini kaybeden terzi, valinin isteğiyle mesleğine geri döndü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde iş yerini kaybeden yarım asırlık terzi, mesleğine valinin isteğiyle yeniden başladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Çamsarı, terzilik mesleğine ilkokul üçüncü sınıfta başladı. Meslek hayatı boyunca onlarca usta yetiştiren Çamsarı, 6 Şubat tarihli depremlerde iş yerini kaybetti. Yarım asırdır sürdürdüğü mesleğini bırakmak istediğini ancak Kırıkkale valisinin talebi üzerine yeniden mesleğe döndüğünü söyleyen Çamsarı, "1960 doğumluyum, mesleği ilkokul üçüncü sınıfa giderken öğrendim. Hem okula gidiyordum hem de ustamın yanına gelip çıraklık yapıyordum. Sonra çırak ve kalfa olduk, daha sonra dükkan açtık. 3 tane çocuğum var, üçünü de üniversitede okuttum. Her geçen iki buçuk ay bize iki buçuk yıl gibi geldi. Sağ olsun devletimiz bizlere yardımcı olup konteyner verdiler. Ben depremden sonra mesleği bırakacaktım, artık 50 yıl olmuştu ama Kırıkkale Valisi bırakmamı istemedi. Büyük destek oldu. En büyük pay vali beyin oldu. Bırakacaktım, çekilişe girmeyecektim. İşimiz oluyor çalışıyoruz. Eski usta olduğum için gelen müşterilerimiz çok fazla. Ben yaşlanmadan önce takım elbise falan dikiyordum. Şimdi tamir yapıyorum. Vücut yorgun olunca. Meslek hayatımda yetiştirdiğim ustalar çok fazla. Devletimiz elinden geldiği konuları yerine getiriyor. Bir an önce vatandaşlar çadırlarda kaldı, onlara kısa sürede yardımcı olmalarını isterim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ