Depremin yıktığı köprüyü iş makineleri parçalamakta güçlük çekiyor

Depremin domino taşı gibi yıktığı köprüyü iş makineleri parçalamakta güçlük çekiyor

İş makinası operatörü, "Parçalamakta zorlanıyoruz, demir oranı fazla olduğu için beni de biraz şaşırttı yıkılmış olması"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yerle bir olan yaklaşık 50 yıllık köprüyü iş makinaları, parçalara ayırmakta güçlük çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi, Asi Nehri üzerinde bulunan Uydukent Köprüsü de yıkıldı. Yaklaşık 50 yıllık köprünün enkazını kaldırmak için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin parçalara ayırmakta güçlük çektiği köprü, içerisindeki demirin verdiği dayanıklılıkla iş makinalarımı zorluyor.

"Köprü sağlam ama eski olduğu için ayaklarını dar yapmışlar"

İş makinası operatörü Abdullah Varol, köprünün ayakları dar olduğu için yıkıldığını ve parçalamakta güçlük çektiğini belirterek "Asi nehri üzerinde depremden dolayı kopmaların olduğu köprümüz var. Onu yıkmaya çalışıyoruz, enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. Çalışmalar yorucu gidiyor ama devletimiz ve milletimiz var olsun. Köprü sağlam ama eski olduğu için ayaklarını dar yapmışlar. Ondan dolayı olduğu yere çökmüş. Parçalamakta zorlanıyoruz, demir oranı fazla olduğu için beni de biraz şaşırttı yıkılmış olması. En az 1 haftada enkaz kalkabilir" dedi.

Ekiplerin köprüyü yıkmakta güçlük çektiğine değinen Yusuf Aydın, "Uydukent Köprüsü 50 yıllık köprü, yapanda baya sağlam yapmış. 4-5 günden beri yıkmaya çalışıyorlar. Baya da güçlük çekiyorlar. Demir oranı çok iyi adamlar 4 günden beri şu köprüyü yıkmaya çalışıyorlar. Biraz zor çıkacak demiri, maşallahı var. Sağlam yapmışlar köprüyü" ifadelerini kullandı.