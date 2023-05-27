Depremin yıkımına rağmen dünyaevine girdiler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden İlkay Mercan, Denizli'de düzenlenen düğün töreniyle nişanlısı Nuri Açıkgöz ile evlendi. Düğüne sosyal medya üzerinden yapılan davetle Denizlililer yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda yakınını yitiren İlkay Mercan, Denizli'de düzenlenen düğün töreniyle nişanlısı Nuri Açıkgöz ile dünyaevine girdi.

Denizlili satış danışmanı Nuri Açıkgöz ile İskenderun'da tanıştığı İlkay Mercan, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi evlilik kararı aldı. İşlemleri başlatmak üzereyken depremlerin neden olduğu yıkımla sarsılan çift, İlkay Mercan'ın çok sayıda yakınını yitirmesi nedeniyle planlarını erteledi.

Depremlerin ardından hayata yeniden sarılan İlkay Mercan ile Nuri Açıkgöz, evlilik hayallerini Denizli'de gerçekleştirdi. Çok sayıda yakınını kaybetmesi, bazı yakınlarının ise Denizli'ye gelemeyecek durumda olması nedeniyle düğününe buruk hazırlanan Mercan'a, Facebook grubu üzerinden haberleşen çok sayıda Denizlili sürpriz yaptı.

Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen düğün öncesi gelin alma merasimi yapıldı. İlkay Mercan'ın zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı düğünle çift, dünyaevine girdi.

Damat Nuri Açıkgöz gazetecilere, 3 yıl önce Hatay'da satış danışmanı olarak çalışmaya başladığı sırada tanıştığı eşini depremden 1 hafta önce Denizli'ye çağırdığını söyledi.

Düğün için hazırlık yaparken yaşanan depremler sonrası zor zamanlar geçirdiklerini, hayallerini ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Açıkgöz, "Düğün tarihi belli olunca eşim bana 'Kimsem yok ki kim gelecek düğünümüze' dedi. Biz de sosyal medyadan herkesi düğünümüze davet ettik. Denizli halkı da düğünümüze yoğun katılım sağladı." diye konuştu.

Gelin İlkay Mercan ise yakınlarından uzak düğün yaptığı için üzgün olduğunu ancak Denizlililerin yanlarında olmasından dolayı büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Facebook grubu yöneticisi Yüksel Güler ise depremler sonrası yardım çalışmaları için gittikleri İskenderun'da tanıştıkları çifte destek olduklarını belirterek, düğün öncesi tüm Denizlilileri grup üzerinden davet ettiklerini, gösterilen ilginin kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.