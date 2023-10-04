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Depremin vurduğu Hatay'da yaşanan yıkım anında bir vatandaşın panik anları

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Antakya'da zarar gören binlerce ağır hasarlı binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde 7 katlı binanın yıkımı iş makinasıyla kolonlarına zarar verilerek gerçekleştirildi. Yıkımı sonradan fark eden yaşlı bir vatandaşın çökme esnasında yaşadığı panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.