Depremin vurduğu Hatay'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
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Depremin etkisiyle yerle bir olan Hatay'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kent bayraklarla donatıldı. Antakya ilçesi en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Vatandaşlar, bayraklarla süslenmiş kenti görünce buruk bir sevinç yaşadılar. Hatay'da Cumhuriyet Bayramı programı yarın düzenlenecek törenle kutlanacak.
Depremin vurduğu Hatay'da Cumhuriyet Bayramı dolasıyla yerle bir olan kent bayraklarla donatıldı.
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhuriyet'in 100. dolayısıyla buruk bir sevinç yaşanıyor. 29 Ekim öncesi yıkımın en etkili olduğu Antakya ilçesi bayraklarla donatıldı. Kenti uzun zaman sonra bayraklarla donatılmış olarak gören vatandaşlarda buruk anlar yaşadılar. Hatay'da Cumhuriyet Bayramı programı yarın kent meydanın düzenlenecek törenle kutlanacak. - HATAY