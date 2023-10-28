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Depremin vurduğu Hatay'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Depremin etkisiyle yerle bir olan Hatay'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kent bayraklarla donatıldı. Antakya ilçesi en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Vatandaşlar, bayraklarla süslenmiş kenti görünce buruk bir sevinç yaşadılar. Hatay'da Cumhuriyet Bayramı programı yarın düzenlenecek törenle kutlanacak.