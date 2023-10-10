Depremin Vurduğu Hatay'da Ağır Hasarlı Evlerin Yıkımı Gözyaşlarına Neden Oldu

Gelin ve kayınvalide yuvalarının yıkılışını gözyaşları içerisinde izledi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da birlikte yaşadıkları ağır hasarlı evlerinin yıkımını acı içerisinde izleyen gelin ve kayınvalide gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Antakya ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde ise yıkım gözyaşına neden oldu. Depremden önce uzun yıllar geliniyle aynı evi paylaşan Keyli Diboğlu, yıllarını geçirdiği yuvasının yıkılışını gelini Sabahat Diboğlu ile birlikte izledi. Evlerinin yıkılışında acı dolu anlar yaşayan gelin ve kayınvalide, alışılmışın dışında bu kez birlikte gözyaşı döktüler.

"Ben 21 yıldır, kayınvalidem 30 yıldan fazla süredir burada yaşıyordu"

Yuvasının yıkılışını üzüntü içerisinde izlediğini belirten Sabahat Diboğlu, "Kayınvalidem ve kayınbabamın evleriydi, bizlerde beraber oturuyorduk. Ben 21 yıldır, kayınvalidem 30 yıldan fazla süredir burada yaşıyordu. Çocuklarımız burada doğup, büyüdü. Benim kızım bu evden gelin oldu, şuan da sadece acı var. Çok üzüntülüyüz, herkes gibi. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın. Deprem günü kıyamet koptu, dünyanın sonu geldi dedik. Burada anılarımız, her şeyimiz gidiyor. Geçmişimiz, çocuklarımızın anıları gidiyor. Şuan acılarımızı izliyoruz burada" dedi.

Keyli Diboğlu'da yıllarını geçirdiği yuvasının yıkılmasından dolayı üzüntülü olduğunu söyledi.