Depremin enkazında ayçiçekleri yeşerdi

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir kuruyemişçinin enkazında filizlenen ayçiçekleri, caddede yürüyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, ayçiçeklerinin açması karşısında duygusal anlar yaşarken, birçok kişi hatıra amaçlı söküyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan bir kuruyemişçinin enkazında ayçiçekleri yeşerdi.

6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir kuruyemiş dükkanındaki ayçiçeği tohumları enkaza karıştı.

Zaman içerisinde filizlenerek boyları yarım metreye ulaşan ayçiçeklerinin açması cadde üzerinde yürüyen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Caddede telefon bayisi olan Yahya Erden, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadıklarını dile getirdi.

Deprem öncesi dükkanlarının yanında kuruyemişçi olduğunu depremin ardından ayçiçeklerinin açmasının kendisini duygulandırdığını ifade eden Erden, "Rabb'imin bir mucizesi, kuruyemişler depremle birlikte enkaz altında kaldığı için kendiliğinden çiçek açtı. Tarlalarda görmeye alışkın olduğumuz ayçiçekleri şu an insanların can vermiş olduğu enkazlar da çiçek açtı. Bu biraz bizi üzüyor." dedi.

Cadde üzerinde kebapçılık yapan Mehmet Durna da caddedeki dükkanların ilk depremde yıkıldığını hatırlattı.

Bazı vatandaşların ayçiçeklerini hatıra amaçlı söktüğünü belirten Durna, " Kuruyemişçiden dökülen çekirdekler ayçiçeği açtı. Rabb'imin bir mucizesi, tekrardan yeşeriyor. Memleketimiz inşallah ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Emine Ay ise ayçiçeklerini görünce çok üzüldüğünü söyledi.