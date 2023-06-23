Depremden kurtuldu, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Oturmak nasip olmadı: Yeni ev aldığı binanın asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de satın aldığı evin korniş ölçüsünü almak için geldiği apartmanın asansör boşluğuna düşen 64 yaşındaki depremzede yaşamını yitirdi.

Olay Cevher Dudayev Mahallesi Şehit Mustafa Doğan caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni yapılan inşaatta çalışan işçiler asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan bir erkek görerek, durumu ihbar etti. İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazenin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'dan Nevşehir'e gelen Mehmet K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Yeni ev almışlar

Mehmet K.'nın satın aldığı evin korniş ölçüsünü almak için geldiği apartmana geldiği ve asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet K.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.