Depremde yıkılan tandırlar nedeniyle talep arttı, 25 yıldır tandır yaparak geçimini sağlayan kadın yetişemiyor

Depremin vurduğu Hatay'da, 25 yıldır tandır yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Medine Bahtiyar, afet nedeniyle yıkılan tandırlar nedeniyle gelen taleplere yetişemiyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da önemli bir kültürel değer olan tandır fırınlarına da zarar verdi. Genelde tek ve iki katlı evlerin bahçesinde bulunan ve çamurdan yapılan tandırlar depremde ya kırıldı yada yıkıldı. Bu durum Kumlu ilçesinde yıllardır nasır tutmuş elleriyle çamurdan tandır yapan Medine Bahtiyar'ın işlerinin artmasına neden oldu. Kendisi de bir depremzede olan Bahtiyar, 3 çocuğunu tandır yapımından kazandığı para ile okuttu ve meslek sahibi yaptı. Depremin ardından bir süre kaynanasından öğrendiği tandır yapmaktan uzak kalan Bahtiyar, gelen yoğun talep üzerine yeniden kolları sıvadı ve tandır yapmaya başladı. Evinin bahçesinde özel toprağı içine eklediği karışımla çamur haline getirip yoğuran Bahtiyar, daha sonra verilen boyutlarda tandır yapıyor. Bahtiyar, büyük tandırı 700, küçüğünü ise 500 liradan satıyor.

"Talep çok"

Depremde kendi evinin yanında iki çocuğunun evinin ağır hasar aldığını ve büyük şok yaşadıklarını dile getiren Medine Bahtiyar, tandır yapmanın ise zor ve zahmetli bir iş olduğunu kaydetti.

Hem depremin etkisinden kurtulmak hem de kazanç sağlamak için tandır yaptığını ifade eden Bahtiyar, "25 yıldır tandır yapıyorum, kaynanamdan öğrendim. Gücüm yetene kadar tandır yapmaya devam edeceğim. Toprağın kumsal olmaması lazım. İçine koyduğum malzemeyi göldeki sazlıklardan getirip, ekleriz. Bir gün önce ıslama yaparız. Elimizle, ayağımızla ezeriz çamuru hazırlarız. Bir tandır yazın bir haftada kışın on günde hazır olur. Hava şartlarına bağlıdır. Bugünlerde talep çok yetişemiyorum" dedi.

"Zor bir iş"

Tandırları boyutuna göre 500 ile 700 lira arasında sattığını belirten Bahtiyar, "Acılarımı, sıkıntılarımı unutuyorum, hem de para kazanıyorum. Zor bir iş. Bende sonra ailemde yapan yok. 3 çocuğumu tandır parası ile okuttum. Çocuklarım memur oldu. Alın teri, bileğimin gücüyle yaptım. Benden sonra ailemde yapan olmaz, bir meslek kaybı olur" diye konuştu. - HATAY