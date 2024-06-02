Depremde yıkılan cami minaresi leyleklerin yuvası oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan cami minaresinin alemi, leyleklerin yuvası oldu. Cami İmamı Ömer Güneş, depremden sonra leyleklerin minareye yuva yaptığını belirterek "Minarenin alemi depremde yıkıldı ve leyleklerin yuvası oldu. Leylekler göç ettikten sonra takacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden İslahiye ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yesemek Mahallesi'ndeki Yesemek Camisi'nin minaresinin üstündeki alem yıkıldı. Geçen yıl ilkbaharla kentte gelmeye başlayan leylekler caminin alemi üzerine yuva yaptı. Görenlerin bol bol fotoğraf çektirdiği minarenin, mahallenin sembolü haline geldiğini ifade eden Yesemek Camisi İmamı Ömer Güneş, "Yaklaşık 2 yıldır burada görev yapmaktayım. 6 Şubat 2023 depremlerinde minaremizin alemi taşlarıyla birlikte düştü. Aynı yıl düşen alemin yeri leyleklerin yuvası oldu. Geçen yıl sonunda göç eden leylekler bu yıl tekrar yuvasına döndü. İki yıldır mahallemize gelen leyleklere Yesemek Açık Hava Müzesi'ndeki tarihten dolayı 'Hitit' ismini verdik. Bunlar artık mahallemizin sembolü oldular. Minarenin onarımı için de leyleklerin göç etmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakini Cemal Güner ise minaredeki leylek yuvasının ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)