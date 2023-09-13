Depremde yıkılan bina iş makinesinin üzerine çöktü

HATAY'da deprem nedeniyle ağır hasar alan 6 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü, operatör hafif şekilde yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 6 katlı binanın yıkımı için bir süre önce çalışma başlatıldı. Yıkım çalışması sırasında bina, bir anda kırım yapan iş makinesinin üzerine çöktü. Çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş makinesi operatörünün olayda hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.