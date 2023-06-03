Depremde yaralanan ve sahipsiz kalan hayvanlar Bursa'da sahiplendiriliyor

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde, 10 ilde yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), gelen ihbarları değerlendirerek ulaştığı yaklaşık 600 evcil hayvanı Bursa'ya getirdi. Kedi ve köpeklerin yarısı sahiplendirilirken kalan yarısı ise, yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Binlerce binanın yıkıldığı depremden sadece insanlar değil, hayvanlar da etkilendi. Asrın felaketinde, 10 ilde yüzlerce hayvan yaralandı veya sahipsiz kaldı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran HAYTAP, gelen ihbarları değerlendirerek bölgedeki yaralı ve sahipsiz hayvanlara ulaşmaya çalışırken, ilk müdahaleleri yapılan 600 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirilerek, kliniklerde tedaviye alındı.

YARISI SAHİPLENDİRİLDİ

Bursa'ya getirilen ve tedavileri tamamlanan yaklaşık 600 kedi ve köpeğin yaklaşık 300 tanesi sahiplendirildi. Çipi bulunan evcil hayvanlar ulalışalan ailelerine, çipi olmayanlar ise geçici yuvalara sahiplendirildi. Yuva bekleyen evcil hayvanların olduğunu belirten HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, Bir çok hikayeyle karşılaştık. Bu süreç oldukça duygusal ve bizleri üzen bir süreç oldu. Mutluluğa dönüşen her süreç bize güç verdi. Sadece Bursa'ya 600'ün üzerinde, yüzde 75 kedi ağırlıklı dostlarımız geldi. Yine dostlarımızın yarısı yeni yuvalarına ve ailelerine teslim edildi. Pati bahçesinde yuvasına kavuşmayı bekleyen dostlarımız bulunuyor. Bizlerin amacı burada bekleyen dostlarımızı ailelerine kavuşturabilmek. Çünkü bunların aileleri yok. Deprem bölgesinde bir mağduriyetten geldiler. Daha iyi bir hayatlarının olmasını istiyoruz. Biz tüm emeklerimizi ortaya koyuyoruz ama bire bir ailesinin olması farklı bir durum dedi.

'AİLE OLMAK İSTEYENLERİ BEKLİYORUZ'

Evcil hayvan sahiplenmek isteyenleri HAYTAP'ın bahçesine beklediklerini belirten Demir, Burada depremden dolayı başta olmak üzere bir çok dostumuz birer aileye kavuşmayı dört gözle bekliyor. Sesimiz, rengimiz, dilimiz farklı olabilir ama duygularımız aynı.Bir kedi yada bir köpek sizi gördüğünde kuyruk sallıyorsa mutluluğunu ifade edebiliyor. Aile olmak isteyenleri buraya davet ediyoruz ifadelerini kullandı.