Depremde yakınlarını kaybeden gelin, nikah ve düğün masrafları için destek arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremde yakınlarını kaybeden ve yeni bir yuva kurmaya çalışan İlkay Mercan ile tanışıp evlenmeye karar veren Nuri Açıkgöz çifti, yaşadıkları maddi sıkıntı içinde nikah ve düğün masrafları için destek arıyor. Gelin İlkay Mercan, seçim sonrası depremzedelere yönelik yapılan hakaretler nedeniyle büyük üzüntü yaşadı ve bu kişilere tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremde birçok yakınlarını kaybeden ve baba ocağından kilometrelerce uzaklıkta kimsesi olmadan yeni bir yuva kurmaya çalışan gelin İlkay Mercan, seçim sonuçları üzerinden depremzedelere hakaret edenlere ders niteliğinde bir tepki gösterdi.

Denizlili Nuri Açıkgöz, 2020 yılında Hatay'da satış danışmanı olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 8 ay kentte kalan Açıkgöz, bu süre zarfında tanıştığı İlkay Mercan ile evlilik planları yapmaya başladı. Denizli'ye dönüp bir otelde işe giren Nuri Açıkgöz, İlkay Mercan'ı 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili yıkılan yüz yılının deprem afetine 1 hafta kala nikah işlemlerini gerçekleştirmek için Denizli'ye davet etti. Nikah ve düğün hazırlıklarına devam eden çift, gelen acı deprem haberiyle yıkıldı. Depremde ailesi, yakınları ve komşularından birçok kişiyi kaybeden İlkay Mercan, depremin ertesi günü Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Hayatını kaybeden yakınlarını toprağa veren İlkay Mercan, yeni bir başlangıç yapmak için Denizli'ye döndü.

Nikah ve düğüne kız tarafından kimse katılamayacak

Yaşadıkları acıyı içlerine atan Nuri ve İlkay çifti, planları aylar öncesinden yapılan nikah ve düğünlerini tamamlamak için kolları sıvadı. Yaşadıkları maddi sıkıntı içerisinde kendilerine yeni bir yuva kurmaya çalışan çiftin, Denizlili gazeteci Nadir Güleç'in kurucusu olduğu Denizli Sosyal Paylaşım Grubunda paylaşılan acıklı hikayesi yüreklere dokundu. Çiftin durumundan haberdar olan bir çok hayırsever, ellerinden geldiğince başta nikah ve düğün masrafları olmak üzere yeni kurulacak yuvanın ihtiyaçlarına el uzattı. Verilen desteklerle düğün alışverişlerini yapan çift, nikah ve düğüne kız tarafından kimsenin katılamayacak olmaması nedeniyle tüm Denizlilileri mutluluklarına ortak olmaya davet etti.

Seçim sonrası yapılan hakaretler gelini üzdü

Depremde sevdiği birçok insanı kaybeden gelin İlkay Mercan, seçim sonuçlarının ardından sosyal medyadan depremzedelere yönelik yapılan hakaretler nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Yaşadığı acıya rağmen yeniden tutunmaya çalışan Mercan, seçmenlerin özgür iradesine karşı yapılan hakaret dolu paylaşımlara tepki gösterdi.

Depremzedelerin yaşadıkları acıyı daha artıran paylaşımları yapanlara seslenen Mercan, "Ailemle birlikte o acı durumu yaşadım. İnsanlar hayat arkadaşlarını, eşlerini, anne, babalarını kaybettiler. O göçük altında kalanların bağırışlarını kimse bizim kadar duymadı. Yaralar hala sarılmaya çalışılıyor. Yapılan yorumların, orada depremi yaşayan insanları hiç bir şekilde hayatını düzenleyemez. Herhangi bir parti veya vatandaşın yaptığı üzücü yorumları doğru karşılamıyoruz. Çünkü kimse orada ailesi ve kardeşlerini kaybetmedi. Ben orada bir anne ile babanın evladı ile ilgili feryadını duydum. Hangi parti veya millet olursak olalım bizlerin birlik olması gerekiyor. O depremzedelere hakaret edilmesi çok zor bir şey. Sevgi ve yardım insanın merhametine bağlı bir durumdur. Bu hakaret edenlere söylüyorum lütfen yapmasınlar. Çünkü orada kimin ne yaşadığını bilmiyorlar. Arkadaşlarım, arkadaşlarımın aileleri, akrabalarımdan bazı kişiler, komşularım ve tanıdığım birçok kişiyi kaybettim. Lütfen, rica ediyorum depremle siyaseti karıştırmayın. İnşallah düğünümüzü yapacağız. Bize destek olan Denizli halkına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Eşim 'Burada kimsesiz kaldım. Öksüz gibi düğün yapacağım' derdi"

Depremin ardından bir birilerine daha çok sahip çıkarak dünyevine girmeye karar verdiklerini ve yaşanan o zorlu süreci anlatan Nuri Açıkgöz de "Yaklaşık 3 yıl önce çalışmak için Hatay'a gittim. Orada kaldığım 8 aylık dönemde tanıştık. Sonrasında konuşmaya devam ettik ve birbirimizi de açıkçası seviyorduk. Sonradan bu deprem konusu olunca evlenmeye karar verdik. Depremin ardından Denizli'ye geldik. Denizli'de evlilik hazırlıklarına başladık. Eşimin yaklaşık 1 haftadır bana söylediği 'Burada kimsesiz kaldım. Öksüz gibi düğün yapacağım' diye beni üzen bir sözü var. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım ve şu anda düğün hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Mayıs'ta düğünümüz var. Bizim çağrımız, eşimin yalnız kalmaması içindir. Şimdi çok şükür yalnız kalmayacağımızı hissettik" dedi.

Çiftin kendilerine yeni bir yuva kurmalarına katkı sağlayan isimlerden birisi olan Yüksel Güler ise "6 Şubat depreminde Denizli'den Hatay'a gittik ve oradaki depremzedelerin buraya gelmesine yardımcı olduk. İkinci gidişimizde de İlkay ve Nuri çifti ile karşılaştık. Onlar Denizli'ye gelmek istiyorlardı ve biz de seslerine kulak vererek getirdik. Depremin üzerinden aylar sonra ise bize ulaşıp, kimselerinin kalmadığını belirterek, destek istediler. Biz de bu duruma kayıtsız kalmadık ve 26 Mayıs'ta yapılacak düğün merasimi için organize olduk" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023