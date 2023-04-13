Depremde torununu kaybeden kadın enkaz kaldırma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi

Kahramanmaraş'ta depremde torununu kaybeden Kiraz Turgut, enkaz kaldırma çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yıkılan evlerinin enkazının kaldırılmasını sadece izlediklerini belirten çift, şimdilerde çadırda yaşamlarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiklerini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Kiraz Turgut (53), depremde torununun da öldüğü 2 katlı evlerinin enkaz kaldırma çalışmalarını, dizlerinin üzerine çöküp gözyaşlarıyla izledi.

Kent merkezinde oturan Turgut ailesinin 2 katlı evleri de depremde yıkıldı. Kiraz ve Salman Turgut çifti kurtulurken, anne ve babasıyla kendilerini ziyarete gelen torunları Salman Eryılmaz (2) ise enkaz altında kalıp yaşamını yitirdi. Şimdilerde yerleştikleri çadırda hayatlarını sürdürmeye çalışan çiftin yıkılan evlerinin enkazı kaldırıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını dizlerinin üzerine çökerek duygu dolu gözlerle izleyen Kiraz Turgut, "Enkazdan hiçbir şey kurtaramadık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "İş makinelerimiz, kamyonlarımız, teknik personelimiz oradalar. Yaralar sarılana kadar kalacağız" ifadelerini kullandı.