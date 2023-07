Depremde sevdiklerini kaybeden kadın mezarlıktan ayrılamıyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yaşayan Meziyet Yıldızbaş, asrın felaketinde kaybettiği yakınlarının mezarlarını her gün ziyaret ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde de binlerce insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinde hayatını kaybedenler de Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlığa defnedildi. Depremde yakınlarını kaybeden Meziyet Yıldızbaş, deprem mezarlığında bulunan yakınlarının kabirlerini her gün ziyaret ediyor. Yıldızbaş, yaptığı davranışla mezarlık çalışanlarını duygulandırıyor.

"Hala da ziyaretimi yapmaya devam edeceğim"

Bir çok sevdiğini asrın felaketinde kaybettiğini belirten Meziyet Yıldızbaş, "Eniştem ablamın eşi, annemi, ablamın kayınvalidesi ve arkadaş çevremi çekirdek ailesiyle birlikte kaybettim. Bir çok sevdiğimi deprem de kaybettim. Elimde fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Eniştem değil bir baba bir abi gibi 24 saat birlikteydik. Annemi ve eniştemi ziyarete her gün geldim. Hala da ziyaretimi yapmaya devam edeceğim. Otobüs ile geliyorum. Her gün gelmek benim için zor olmuyor" dedi.

"Sıcak olduğu için biz abla gelme diyoruz"

Mezarlık çalışanı Zekeriya Özdemir ise Yıldızbaş'ın 40 dereceyi bulan sıcaklarda mezarlık ziyaretine devam ettiğini anlatarak "Meziyet ablayı tanıyoruz. Depremden beri her gün buraya gelmektedir ve mezarları ziyaret etmektedir. Her gün gelmesi bizleri duygulandırıyor. Büyük bir duygu. Sabah 8'de geliyor 4 buçuk gibi gidiyor. Sıcak olduğu için biz abla gelme diyoruz. Kendisine de yazık. Rabbim rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

İş makinası operatörü Muhammet Kırtışoğlu, Yıldızbaş'ın mezarlığa her gün gelerek ağladığını kaydederek "Mezarlıkların kepçe operatörüyüm, Meziyet hanım depremde yakınlarını kaybetmiş. Her gün burada görmekteyiz. Her gün mezar başına gelip ağlayıp gelip gelip gidiyor. Bu durum bizi duygulandırıyor. Rabbim rahmet eylesin, her gün akşam üstüne kadar burada duruyor" şeklinde konuştu.