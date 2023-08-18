Depremde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Adıyaman'da depremde ağır hasar alan bir binanın bodrum katında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

ADIYAMAN'da, depremde ağır hasar alan, boş binanın bodrum katında mahsur kalan yavru kediyi, itfaiyeciler kurtardı.

Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde, depremde ağır hasar alan binanın bodrum katından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu, sabah saatlerinde itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiyeciler, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Veterinere götürülen ve sağlık kontrolü yapılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Ekiplerin kediyi kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)