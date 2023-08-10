Depremde mahsur kalan peçeli baykuş kurtarıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir binada mahsur kalan peçeli baykuş, ekipler tarafından kurtarıldı. Baykuş, tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılacak.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan ve yıkım sırasında binada mahsur kaldığı fark edilen peçeli baykuş, ekiplerce kurtarıldı.

Ergani Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede ve kırsal mahallelerde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle ağır hasar alan yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor. Ekipler, ilçede yıkımı süren bir binanın çatı katında mahsur kalan peçeli baykuşu fark etti. Zabıta ekipleri, baykuşu alarak, Ergani Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti. Baykuş, tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılacak. (DHA)