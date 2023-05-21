Depremde iş yeri yıkılan kuzenler, Antalya'da çiğ köfte dükkanı açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da çiğ köfte dükkanı yıkılan iki kuzen, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iş yeri açarak zorlu günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Mehmet Dönmez (34) ile Mehmet Ceran (35), 2007 yılında çiğ köftecilik yapmaya başladı.

Üretim ve pazarlamanın yanı sıra çiğ köfte ürünlerinde oluşturdukları farklı formlar ve sunumlarla dikkati çeken kuzenlerin hayatı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından değişti.

Deprem sırasında Malatya'da bulunan kuzenlerin evleri ağır hasar gördü, iş yeri yıkıldı ve bazı yakınları hayatını kaybetti. Depremlerin ardından 3 ay önce yeni bir hayat kurmak için Antalya'ya yerleşen kuzenler, işletmelerini yeniden kurmaya karar verdi.

Çiğ köfteye farklı lezzetler katan kuzenlerin, özellikle suşi formunda yaptıkları sunumları ilgi gördü.

Mehmet Dönmez, AA muhabirine, depremlerin ardından büyük acılar yaşadıklarını ve hayatlarının değiştiğini anlattı.

Dönmez, "Depremde herkesin olduğu gibi bizim hayatımız da çok değişti. Dükkanlarımız, depo ve imalathanelerimiz yıkıldı, evlerimiz ağır hasar gördü. Sevdiklerimiz vefat etti. O dönem hava çok soğuktu. 10 ila 15 gün Malatya'dan çıkamadık. Yakınlarımızın defin işlemleriyle ilgilendik. Küçük çocuklarımız olduğu için bir süreliğine kış aylarının daha yumuşak geçtiği bir yere gitmek istedik, Antalya'ya geldik. Malatya merkezinde ve ilçelerindeki toparlanma sürecinin uzun süreceğini düşündüğümüz için buraya yerleşmeye, ekmeğimizin peşine düşmeye karar verdik." diye konuştu.

"İnsan bir yerden başlamak zorunda"

Dönmez, Malatya'da sunumları ve lezzetiyle tanınan çiğ köftelerini Antalya'da yapmaya başladıklarını belirterek, "Burada çiğ köftenin ilgi görüp görmeyeceği konusunda tereddüt ettik. Rağbet olmadığı söylendi ancak biz lezzetimize ve kendimize güveniyorduk. Gerçekten çalışmaya da ihtiyacımız vardı. Sonuçta orada hiçbir şeyimiz kalmadı, insan bir yerden başlamak zorunda." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceran da depremlerin ardından geldikleri Antalya'da vatandaşların kendilerine kucak açtığını dile getirdi.

Çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına karşın mücadele etmekten vazgeçmediklerini vurgulayan Ceran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada çok zorluklar yaşadık ama vatandaşlar bize kucak açtı. İş yerimizi kurduk. Ürünlerimizle Anadolu'nun lezzetini batı illerine taşımayı amaçlıyoruz. Malatya'da sevilen lezzetimizin üstüne katarak devam ettik. Antalya halkı da bize çok ilgi gösterdi. Buraya geldiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz."