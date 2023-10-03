Depremde hayatını kaybeden öğretmenin beslediği sokak köpeklerine ilgi devam ediyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Kayalar Köyü Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde sokak köpeklerini besleyen Eda Kırkıcı (41), 6 Şubat depremlerinde, Hatay'da yaşadığı binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalıp hayatını kaybetti. Eda öğretmenin, Şemdinli'de görev yaparken baktığı sokak köpekleriyle şimdi ilçede kuaför dükkanı işleten Fadime Kıvcı (26) ilgileniyor. Kıvcı, hayvansever kimliğiyle bilinen Eda öğretmeni rahmetle andıklarını belirterek, "Onun gözü arkada kalmasın. O dönemde beslediği köpekleri şimdi ben besliyorum" dedi.

Irak ve İran sınırının kesiştiği noktadaki Şemdinli ilçesinin Kayalar köyünde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı, bir yandan sokak köpekleri için mücadele verdi. Eda öğretmen, okuldan geriye kalan zamanlarında bölgedeki sokak köpeklerini besleyip, bakımını yaptı. Hayvanseverlerin de desteğiyle köpekler için kulübeler koyduğu alan oluşturan Kırkıcı, tayinini 1 yıl erteledi. Şemdinli'de geçirdiği 5 yılın ardından Kırkıcı, geçen yıl memleketi Hatay'a tayin oldu. Eda öğretmenin yaşadığı Hatay'daki bina, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan Kırkıcı'nın 18 Şubat'ta cansız bedenine ulaşıldı. Şemdinli'de görev yaptığı dönemde sokak köpeklerini kendi imkanlarıyla besleyen Eda öğretmenden sonra, ilçede bayan kuaförü işleten Fadime Kıvcı, köpeklere bakmaya başladı.

'ELİMDEN GELDİĞİNCE KÖPEKLERİ BESLEYECEĞİM'

Kıvcı, Eda öğretmenin baktığı köpekleri beslediğini belirterek, "Eda öğretmen, 5 yıl boyunca burada görev yaptı. Bu kadar uzun süre kalmasının nedeni sokak köpekleriydi. Geçen yıl tayini memleketi Hatay'a çıkmıştı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli Hatay'da kaldığı bina yıkıldı. Eda öğretmen de o binasının altında hayatını kaybetti. Eda öğretmenin gözü gibi baktığı köpeklere şimdi ben bakıyorum. Onun gözü arkada kalmasın. Elimden geldiğince o köpekleri besleyeceğim" dedi.

'YARALI BULDUĞUM KEDİLERİN BAKIMINI YAPIYORUM'

Küçük yaşından itibaren kedileri sevdiğini ve daha sonra evinin bahçesinde sokak kedilerini beslediğini anlatan Kıvcı, "Beslediğim kediler, hep sokakta araçların çarpıp yaraladığı ya da başka şekilde yaralanan sokak kedileri. Bu kedileri alıp evde tedavilerini yapıp bakıyorum. Şu an evimde 30'a yakın kedi var. Çantamda sürekli kedi maması bulunduruyorum. Sokakta ya da herhangi bir yerde kedi gördüğümde mama verip, sonra alıp evime getiriyorum. Yaklaşık 8 yıldır bu kedilere bakıyorum. Yaralı 1 kedi bulduğumda tedavi edilecek klinik yok. O konuda sıkıntı yaşıyorum. Mecburen en yakın il Hakkari'ye götürüyorum. Eda öğretmen de 5 yıl boyunca burada görev yaptı. Görev süresince elinden geldiğince sokak köpeklerine bakıyordu. Sadece sokak köpeklerine değil, bütün hayvanlara bakıyordu. Kendisi hayvansever biriydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Onun yerini doldurmaya çalışıyorum" dedi.