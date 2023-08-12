Depremde hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo'nun ismi hayvan kliniğinde yaşatılacak

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da görev yapan ve 2 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağlayan, görev sırasında ölen Meksika ekibinin arama köpeği Proteo'nun ismi hayvan kliniğinde yaşatılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan illerden Adıyaman'a Meksika'dan gelen ve arama kurtarma ekibine eşlik eden kurtarma köpeği Proteo, enkazın altında kalan 2 kişinin yerini tespit ederek kurtulmasını sağlamıştı. Kurtarma köpeği Proteo, Meksika ekibinin arama kurtarma çalışmalarında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Meksika ekibinin Alman çoban köpeği olan Proteo, hayatını kaybettiği için Türkiye de minnettarlık göstergesi olarak Meksikalı ekibe 3 aylık Alman Kurdu hediye etmişti.

Depremde Adıyamanlılar için hayatını kaybeden kahraman kurtarma köpeği Proteo adına uluslararası bir derneğin afet fonu kullanılarak Hayvan Kliniği yaptırıldı. Köpeğin isminin verildiği klinik Adıyaman Belediyesin Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi. Yeni kurulan klinikte, röntgen cihazı, ultrason, kan tahlil labaratuvarı, kedi ve köpek yoğun bakım üniteleri ile birlikte ameliyathane ve gerekli tam donanımlı cihazlar ile sessiz canların sağlıklı yaşamaları için hizmet verilecek.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne kurulan kliniğe gelen heyet burada incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Burada konuşan dernek sorumlusu Hasan Akbayrak, "Bir yandan çeşitli alanlara dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki insanlarımıza hizmet verdik. İlk günden bu yana buradaydık. Konteynerlerde çalıştık, röntgen cihazlarıyla çalıştık, ambulanslarda çalıştık, daha nicelerini de yapacağız. Bu dünyanın sadece bizlere ait olmadığını bu klinik vasıtasıyla da bir kez daha burada yaşamış oluyoruz. Çok ama çok mutluyuz. Hayvan dostlarımıza dokunabildiğimiz için, onlara da hayatlarının değerli olduğunu göstermek için buradayız. Aynı zamanda sevgili Proteo, canını bizim canlarımız için verdi ama onun ismi başka canlarda burada yaşayacak. Daha nice güzelliklerde buluşmak üzere" dedi.

Adıyaman Veteriner Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Yusuf Işık ise konuşmasında, "Sokak hayvanlarına daha sağlıklı hizmet verebilmek için bu alan bizlere yeterli şuanda ve daha projelerimiz de var. İnşallah sokak hayvanlarına daha sağlıklı koşullarda daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Depremden sonra Meksika'dan Adıyaman'a gelen Proteo isimli köpek enkazda bulunan iki canımızı kurtarmıştı, iki insanımızın tespitinde bulunmuştu. Sonrasında yaş nedeniyle Adıyaman'da vefat etti. Bu nedenden dolayı Proteo'ya minnet duyduğumuzu gösterebilmek adına kliniğimize Proteo hayvan kliniği şeklinde isimlendirdik" diye konuştu. - ADIYAMAN