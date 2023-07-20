Depremde hayatını kaybeden annesinin hayalini gerçekleştiren öğretmen

ANTALYA'da felsefe öğretmeni Beste Mullaoğlu (27), Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren annesi Sibel Sahillioğlu'nun (49) hayali için mesleğinden istifa etti. Kahve işletmesi kuran Mullaoğlu, 'Annem kahve işletmesi kurmayı hayal ederdi. Annemin enkazda kalan hayallerini gerçekleştiriyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden 11 il etkilendi. Yıkımın en fazla olduğu illerden Hatay'da binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Hayatta kalan depremzedeler arasında hikayesi yarım kalanlar da var. O depremzedelerden biri de Sahillioğlu ailesi. Sibel ve Özcan Sahillioğlu (53), bu yılın kasım ayında Hatay'dan Antalya'ya kızları Beste'nin yanına taşınıp yaşamayı planlıyordu. Sibel Sahillioğlu, Antalya'da çok sevdiği kahve ve el işi sanatları üzerine bir işletme açmayı, orada ailecek çalışmanın hayalini kuruyordu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrasında Sibel ve Özcan Sahillioğlu'nun Hatay'ın Atatürk Caddesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde oturduğu 6 katlı Saray Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın en üst katında yaşayan Sibel Sahillioğlu, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Özcan Sahillioğlu ise deprem günü bir iş için Adana'da olduğu için hayatta kaldı.

ANNESİNİN HAYALLERİ İÇİN ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTI

Depremin travmasını üzerinden 5 ay geçmesine rağmen atlatamayan Özcan Sahillioğlu ve yeni evlenen kızı Beste Mullaoğlu, Antalya'da birbirlerine destek olarak hayata tutunmaya çalışıyor. Deprem öncesi felsefe öğretmeni olan Beste, annesinin hayalini gerçekleştirmek için çok sevdiği mesleğinden istifa etti. Muratpaşa ilçesinde 15 metrekarelik bir dükkan kiralayan Beste, babası Özcan Sahillioğlu ile birlikte Hatay'ın el yapımı sabun ve ürünlerinin yanı sıra, kahve ve kek yaparak satıyor. Dükkanın ismi ise iki yanında melek kanadı bulunan 'Sibel'.

Deprem öncesinde güzel hayaller kurduklarını ve hayata geçirmek için girişimlerde bulunduklarını anlatan Özcan Sahillioğlu, her şeyin evleri gibi yıkılarak enkaz altında kaldığını söyledi. Kızı Beste ile birbirlerine sarılarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirten Sahillioğlu, 'Eşim Sibel, Antalya'ya yerleşip hem kızımızın yanında olmak hem de burada kadınlarla birlikte bir dükkan işletmek istiyordu. Kahveyi çok severdi o nedenle kahve dükkanı düşünüyordu. Ancak nasip olmadı. O gitti, biz kaldık" dedi.

Zaman zaman gözleri dolan ve duygu dolu anlar yaşayan Özcan Sahillioğlu, kızı Beste ile işletmede hem kahve yapıyor hem de gelen müşterilerle ilgileniyor. Baba Sahillioğlu, Hatay'ın mezelerinin yanı sıra limonata ve meyveli içecekleri yapıyor, Beste de kahve yaparak dükkanda hizmet veriyor.

Beste Mullaoğlu ise çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bir gece aldığı kararla bıraktığını ifade etti. Annesinin hayallerini hayata geçirerek daha mutlu olacağını belirten Mullaoğlu, 'Annem hep hayal kurardı. Enerjisi çok yüksek bir kadındı. Arkadaşları anneme hep kahve içmeye giderdi. Annemin de hayali bir kahve işletmesi kurmaktı. Deprem sonrası onun enkazda kalan hayallerini gerçekleştirmek bana düştü. Annemin enkazda kalan hayallerini gerçekleştiriyorum" diye konuştu. (DHA)