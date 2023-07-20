Depremde hayatını kaybeden annesinin hayalini gerçekleştiren öğretmen

ANTALYA'da felsefe öğretmeni Beste Mullaoğlu (27), Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren annesi Sibel Sahillioğlu'nun (49) hayali için mesleğinden istifa etti. Kahve işletmesi kuran Mullaoğlu, "Annem kahve işletmesi kurmayı hayal ederdi. Annemin enkazda kalan hayallerini gerçekleştiriyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden 11 il etkilendi. Yıkımın en fazla olduğu illerden Hatay'da binlerce vatandaş yaşamını yitirdi. Hayatta kalan depremzedeler arasında hikayesi yarım kalanlar da var. O depremzedelerden biri de Sahillioğlu ailesi. Sibel ve Özcan Sahillioğlu (53), bu yılın kasım ayında Hatay'dan Antalya'ya kızları Beste'nin yanına taşınıp yaşamayı planlıyordu. Sibel Sahillioğlu, Antalya'da çok sevdiği kahve ve el işi sanatları üzerine bir işletme açmayı, orada ailecek çalışmanın hayalini kuruyordu.

Beste Mullaoğlu ise çok sevdiği öğretmenlik mesleğini bir gece aldığı kararla bıraktığını ifade etti. Annesinin hayallerini hayata geçirerek daha mutlu olacağını belirten Mullaoğlu, "Annem hep hayal kurardı. Enerjisi çok yüksek bir kadındı. Arkadaşları anneme hep kahve içmeye giderdi. Annemin de hayali bir kahve işletmesi kurmaktı. Deprem sonrası onun enkazda kalan hayallerini gerçekleştirmek bana düştü. Annemin enkazda kalan hayallerini gerçekleştiriyorum" diye konuştu.