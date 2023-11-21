Depremde hasar gören bina duvarı kamyonetin üzerine devrildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde hasar gören 6 katlı bir binanın duvarı park halindeki kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonetin sahibi, ağır hasarlı binaların yıkılmamasının risk oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, depremde hasar gören 6 katlı binanın duvarı park halindeki kamyonetin üzerine devrildi.
Cumhuriyet Mahallesinde, 6 Şubat depremlerinde hasar alan 6 katlı binanın 3'üncü katının dış duvarı rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülüp yola ve park halindeki 27 AFZ 897 plakalı kamyonetin üzerine devrildi. Hasar gören kamyonetin sahibi Ahmet Kaya, ağır hasarlı binaların yıkılmamasının risk oluşturduğunu belirterek, biran önce önlem alınmasını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam