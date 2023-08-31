Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde iç dekoru zarar alan Abdülhamit Han Cami'nin onarımı ve tekrardan ibadete açılmasında sona gelindi. Cami, Kahramanmaraş'ın simgelerinden biri olup Türkiye'nin en büyük dördüncü camisidir.

Depremde hasar gören Abdülhamit Han Cami'nin onarımı büyük ölçüde tamamlandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde iç dekoru zarar alan Abdülhamit Han Cami'nin onarımı ve tekrardan ibadete açılmasında sona gelindi.

Kahramanmaraş'ın simgelerinden olan Türkiye'nin en büyük dördüncü camisi Abdülhamit Han Cami, 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde iç alanları zarar almış, ibadete kapatılarak onarımına başlanmıştı. 1993 yılında temeli atılıp 2010 yılında Kahramanmaraş halkının kendi cebinden topladığı paralarla yapılan Türkiye'nin 4'üncü büyük, Kahramanmaraş'ın ise en büyük camisi olma özelliği sahip olan cami, 206 günden bu yana ibadete kapalı olan caminin iç alanlarında yapılan onarımlar sona gelindi.

Kahramanmaraş'ı simgeleyen ve maneviyatı yüksek özel günlerde de dolup taşan caminin 25 Eylül tarihinde onarımının bitirilip 20 bin kişinin tekrardan aynı anda ibadet etmesi planlanıyor.

"En kısa zamanda ibadete açılmasını temenni ediyoruz"

Caminin mahalle halkına büyük bir manevi güç verdiğini ifade eden Nihat Erkenez, "Arkamızda bulunan cami Kahramanmaraş'ın en büyük camisi biliyorsunuz. Depremde büyük bir hasar almıştı ve şu an hasar yüzde 80 onarılmış durumda inşallah en kısa zamanda ibadete açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Simge caminin Kahramanmaraş halkı adına büyük bir öneminin olduğunu söyleyen Salih Emre Sak, "Abdülhamit Han Cami Kahramanmaraş'ın en büyük camisi ve şehrin her yerinden görülen bir camisi. Depremde çok büyük bir hasar aldı fakat yetkililer sağ olsun onarım şamasının büyük bir çoğunluğunu tamamladı. En kısa zamanda ibadete açılmasını diliyoruz. Abdülhamit Ham Cami, Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın kendi cebinden imece usulü yaptırmış olduğu bir cami. Bu noktada bizim için de çok önemli bir yere sahip oluyor. Açılması vatandaşlarımız tarafından büyük bir sevinçle karşılanacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.