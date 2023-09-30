Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında hasar alan Doğukent Camii, yapılan tadilatların ardından yeniden ibadete açıldı. Cami, 6 Şubat depremlerinde duvarları yıkılmış ve iç kısmında hasarlar oluşmuştu. İbadete açılan camide Cuma namazına katılanlar mutluluklarını ifade etti.

- Depremde hasar alan cami yeniden ibadete açıldı

5 bin kişilik Doğukent Camii Kahramanmaraş'ın ikinci büyük cami olma özelliğine sahip

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sırasında hasar alıp duvarları yıkılan Doğukent Camii, yapılan tadilatların ardından yeniden ibadete açıldı.

Adını, Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Mahallesinden alan cami, 6 Şubat depremlerinde hasar aldı. Taşıyıcı kolonlarının zarar görmediği caminin duvarları yıkılmış ve iç kısmında da hasarlar oluşmuştu. Deprem sonrası tadilata alınan cami yeniden ibadete açıldı.

Cami İmam Hatibi Fatih Balbaba, "Depremden sonra buruktuk dışarıda namazlarımızı kılıyorduk. Duvarlarımız yıkılmış, halılarımız ve ses sistemimiz zarar görmüştü. Millet olarak gönül birliği ile yeniden ibadete açtık. İnşallah mahallemizin inşasının bir habercisidir" dedi.

İbadete açılan camide Cuma namazına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "En fazla yıkımın olduğu alan Dulkadiroğlu ilçemiz ve Doğukent bölgemiz camimiz de hasar almıştı. Açılışına katıldık Cuma namazını eda ettik. Tabi ki bugün camimizin ibadete açılması bize de mutluluk verdi" diye konuştu.

Cuma namazına katılan cemaat ise mutluluklarını ifade etti. Namaz sonrası cemaate yemek ve dondurma ikram edildi.