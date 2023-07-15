Depremde evleri hasar gören aile memleketlerine döndü

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Arıcıoğlu ailesi, kızlarının isteğiyle memleketlerine dönüp konteyner kentte yaşamaya başladı. Aile, kızlarının geleceği için bu kararı aldıklarını belirtti.

KAHRAMANMAŞ merkezli depremde evleri hasar görünce İzmir'e giden Arıcıoğlu ailesi, kızları Aslı Naz (14) için memleketlerine döndü. Lise 1'inci sınıfta okuyan Aslı Naz Arıcıoğlu, notları düşünce ailesine dönmek istediğini söyledi. Aile de kızlarının isteğiyle memleketine dönüp konteyner kentte yaşamaya başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş'taki evleri hasar alan Arıcıoğlu ailesi İzmir'e gitti. Burada lise 1'inci sınıfta eğitimini sürdüren Aslı Naz Arıcıoğlu, notlarında düşme yaşayınca ailesine Kahramanmaraş'taki okuluna dönmek istediğini söyledi. Aile de kızları Aslı Naz için tekrar memleketlerine dönüp konteyner kente yerleşti.