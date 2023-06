Depremde evi ve işyeri yıkılan mobilya ustası kamyonetini dükkanı haline getirdi

Depremde evi ve işyeri kullanılamaz hale gelince, ağır hasarlı kamyoneti dükkanı oldu

27 yıllık mobilya ustasının depremde işyeri ve evi yıkıldı, aracının üzerine güneş enerjisi kazanı düştü

Kabini çökmüş kamyonetini yürüyen işyerine çeviren, usta gelen taleplere yetişmeye çalışıyor

HATAY Hatay'da, mobilya ve plastik doğrama ustası Mecvet Göçmen, depremde üzerine güneş enerjisi kazanının düşmesiyle kabin bölümü ağır hasar alan kamyonetiyle depremzedelerin yardımına koşuyor. Kamyonetini dükkanı haline getiren Göçmen, trafikte bazı sürücülerin, "Arabanın tavanını kaldır, tamir ettir, böyle sürülmez" gibi uyarılarda bulunduğunu belirtti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkıma Hatay'da neden oldu. Kentteki bir çok insan kurulan konteyner kentlere yerleşirken, bazı vatandaşlarda çevre köylerdeki arazilerine prefabrik yada konteyner kurulumu yaptırmaya başladı. Antakya'da 27 yıldır mobilya ve plastik doğrama işi yapan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Mecvet Göçmen'in depremde işyeri ağır hasar aldı, evi yıkıldı. Göçmen'in bina altında park halindeki kamyonetinin üzerine sarsıntıyla birlikte çatıdan güneş enerjisi kazanı düştü. Çift kabin kamyonetinin arka bölümü ağır hasar alan Göçmen, iş yeri de ağır hasar alınca tüm malzemelerini aracına taşıdı ve müşterilerinin ihtiyacına yetişmeye başladı. Tek kabine dönen kamyonetini yürüyen işyerine çeviren Göçmen, depremzedelerin talebine yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

"Çatıya çıkarak kurtulduk"

Depremde evi yıkılıp işyeri ağır hasar alan Mecvet Göçmen," Binamız 3 katlıydı, zemine çöktü. Biz çatıya çıktık ve öyle kurtulduk. Yani kıyameti yaşadık biz o gün. İş yerimiz tamam yıkılmamış ama hasar böyleydi. Her şeyimiz dağılmıştı. Her şey kırık döküktü. Burada 27 yıldır çalışıyordum. Arabam şu binanın hemen yan tarafında duruyordu. Sarsıntıda güneş enerjisi depolarından biri çatıdan yuvarlanıp, aracımın üstüne düştü. Aracım bu hale geldi. Burada her yer yıkıldığı için, sanayide olmadığı için yaptıramadık. Yeni yeni artık sanayi açılıyor" diye konuştu.

"İhtiyaçlara yetişiyorum"

Hatay'da insanların kendilerine barınacak evler yaptırdığını ifade eden Göçmen, " Bizde bunlara yetişmek için işimizin peşindeyiz, arabayı ondan dolayı yaptıramıyoruz. 27 yıldır kapı ve pencere, cam işi yapıyoruz. Şuan yeni yapılan binalara kapı ve pencere takıyoruz. Bina dediğimiz, konteynerler, prefabrikler bunlara kapı, pencere, cam takıyoruz. Yoğunluktan dolayı aracı yaptıracak zamanım yok. İnsanların ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz. Arabamı tamirci ustasına versek, en az bir ay arabasız kalacağım. Ondan dolayı aracımı şuan yaptırmıyorum. İnsanlarımızın ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyorum. Arka koltuğa eşya dolduruyorum. Çoğu insan "Arabanın tavanını kaldır, tamir ettir, böyle sürülmez" gibi uyarılarda bulunuyor. Durumumuz var, yaptırabiliriz ama bu süreçte zaman kaybı olacak. Ondan dolayı askıya aldık. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Sonra yaptıracağız" dedi.

"Dükkanım arabam oldu"

Ön kapıyı açılmaması için içeriye bağladığı iple tutan Göçmen, " Trafikte böyle ilerliyoruz. Diğer kapımız açılıyor. Arka kapılar hiç açılmıyor. Bu şekilde işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Seyyar çalışıyorum. Bu araba her şeyimiz ondan dolayı tamire veremiyorum. Takımlarım eşyalarım içinde. Aracım çok sağlammış. Bizi yarı yolda bırakmadı. Bu zor günlerde işimizi görüyor. Benim dükkanım, işim, her şeyim bu arabam" ifadelerini kullandı.