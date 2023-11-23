Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden babanın teselli kaynağı fotoğraflar

En mutlu kareden geriye bir tek o kaldı

Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden acılı babaya, güzel günlerden geriye fotoğraflarla teselli buluyor

HATAY - Asrın felaketinde Hatay'da eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Hikmet Özkan, ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli buluyor. Özkan'ın aracına bastırdığı aile fotoğrafı ve üzerine yazdırdığı 'depremzedeler, canım ailem' sözleriyse duygulandırıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce insan vefat etmişti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi'nde yakalanan Hikmet Özkan'ın; eşi Zeynep, oğlu Kağan, kızları İlknur ve Buse enkazda kalarak hayatlarını kaybetti. Kışı sıcak geçirmek için 2 katlı evlerinden apartman dairesine taşınan ve burada enkazda kalarak hayatlarını kaybeden 5 kişilik aileden geriye, deprem esnasında Antalya'da bulunan baba Hikmet Özkan kaldı. Evlatlarının acısıyla içi yanan Hikmet Özkan, aracına ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafla donattı. Görenlerin dikkatini çeken fotoğrafın üzerinde bulunan 'Depremzedeler, canım ailem' sözleriyse duygulandırıyor. Ailenin katıldıkları bir düğününde çektirdikleri fotoğraftan geriye hayatta kalan Hikmet Özkan, bu mutlu anın fotoğrafını yanından ayırmıyor.

"Bu fotoğraftan geriye bir tek ben kaldım"

Kış ayını sıcak geçirmek için ailesiyle apartman dairesine taşındıklarını ve yaşadıkları apartmanın depremde çöktüğünü belirten Özkan, 45 yıllık evlerininse ayakta kaldığını ifade ederek "Bu evimizde doğalgaz olmadığından dolayı soba yakmak istemediler. Abisinin evi var, oraya gittiler amaçları ısınmak ve sıcak bir kış geçirmekti. 45 yıllık evimizde tek bir duvar yıkılmış, 20 yıllık bina yerle bir oldu. Doğalgaz olduğu için oraya geçtiler ve 15 gün sonra felaket oldu" dedi.

"Arabamın her yerinde hanımım ve çocuklarımın fotoğrafları var"

Aracının her yerinde eşinin ve 3 çocuğunun fotoğrafı olduğunu belirten Özkan, "Depremde hanımım ve 3 çocuk vefat etti. Yaşananlar rabbimin takdiri. Aracımın arkasına bastırdığım fotoğrafı görenler dua ediyorlar. Bana korna çalıyorlar, 6 ay boyunca Kırşehir'e git gel yaptım. Arabamın her yerinde hanımım ve çocuklarımın fotoğrafları var. Eşim Zeynep, 27 yaşındaki kızım İlknur, 24 yaşındaki kızım Buse ve 20 yaşındaki Mersin'de üniversite okuyan oğlum vefat etti. Tek istekleri kışı sıcak geçirmekti. Evimiz hala ayakta duruyor, bir duvar yıkılmıştı. Burada olsalardı kesin yaşarlardı" şeklinde konuştu.