Depremde eşini kaybeden kadın, Anneler Günü'nde mezarını ziyaret etti

HATAY'da depremde eşi Zeynep Yaprak'ı kaybeden Mehmet Aydın Yaprak, Anneler Günü dolayısıyla eşinin mezarını ziyaret etti. Eşi için dualar eden Yaprak, yaptırdığı çiçekleri de mezarına bıraktı.

HATAY'da depremde, evinin enkazından 15 aylık bebeği Metin Ege ile birlikte çıkan Mehmet Aydın Yaprak (30), aynı enkazda hayatını kaybeden eşi Zeynep Yaprak'ın (27) mezarında Anneler Günü'nü kutladı. Eşi için dualar eden Yaprak, yaptırdığı çiçekleri de mezarına bıraktı. Yaprak, "Allah ondan razı olsun, beni hiç üzmedi. Mekanı cennet olsun. Nisan ayında 2 yıl oldu ama 15-20 yıllık evli gibiydik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki 3 katlı Akın Apartmanı da yıkıldı. Apartmanın 2'nci katındaki dairede Mehmet Aydın Yaprak, eşi Zeynep Yaprak ve bebeği Metin Ege ile birlikte enkaz altında kaldı. Mehmet Aydın Yaprak, bir süre konuştuğu eşine ulaşarak, kucağındaki Metin Ege'yi alıp dışarı çıktı. Bebeğini sokaktaki yakınlarına veren Yaprak, tekrar enkaza dönüp askerlerin yardımıyla eşini bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Zeynep Yaprak, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Zeynep Yaprak'ın iyi bir anne ve iyi bir eş olduğunu belirten Yaprak, "Geçtiğimiz yıl oğlum adına hediye almıştım ona. Çiçek yaptırmıştım ve fotoğraf çektirmiştik. Bu yıl da çiçek aldım. Allah ondan razı olsun, beni hiç üzmedi. Mekanı cennet olsun. Nisan ayında 2 yıl oldu ama 15-20 yıllık evli gibiydik. Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. İnşallah düzeleceğiz" dedi.