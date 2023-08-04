Depremde enkaz altından sağ kurtulan bedensel engelli genç Amasya Belediyesi'nde staj yapıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde 9 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarılan bedensel engelli Burak Danyıldızı (22), Amasya Belediyesi'nde staj görüyor. Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü öğrencisi olan Danyıldızı, hayatını ayaklarıyla yönlendiriyor.

6 Şubat'ta depreminin vurduğu Kahramanmaraş'ta enkaz altından sağ olarak kurtarılan Burak Danyıldızı, Amasya Belediyesi'nde staj yapma imkanı buldu. Engeli sebebiyle ellerini kullanamayan ve hayata bacaklarıyla tutunan 22 yaşındaki genç, Sütçü İmam Üniversitesi'nde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü'nde eğitimine devam ediyor. Danyıldızı, iki aylıkken geçirdiği ateşli havale hastalığı sonucu 8 yaşına kadar felç olarak yaşam mücadelesi verdi. Fizik tedavi sürecinin olumlu etkileriyle ayaklarını kullanarak adım atan Danyıldızı, engel tanımadan başarılarla dolu eğitim hayatını sürdürüyor.

'BİZİM GÖZÜMÜZDE HERHANGİ BİR ENGELİ YOK'

Depremin ardından ailesiyle birlikte Amasya'ya yerleşen ve Amasya Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde staj yapan Burak Danyıldızı'na özel masa, bilgisayar ve ihtiyacı olan tüm imkanlar sağlandı. Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Burak engelli bir kardeşimiz olsa da, bizim gözümüzde herhangi bir engeli yok. Öncelikle engeli kalplerden kaldırmamız gerekiyor. Belediye bünyemizde kendisine okuduğu bölüm ile ilgili staj yapma olanağı sağladık. Çok azimli ve başarılı bir kardeşimiz. Biz her zaman onun yanındayız dedi.

'ENKAZ ALTINDA 3 SAAT KALDIM, BENİ SAĞ OLARAK KURTARDILAR'

Burak Danyıldızı ise duygularını şu sözlerle dile getirdi

Hayat mücadelesine iki aylıkken geçirdiğim rahatsızlık ile başladım. Ailemin destekleri ile 8 yaşında fizik tedavi görerek, ayağa kalkmayı başardım. Memleketim olan Kahramanmaraş'ta yaşadığım deprem sonrası, 9 katlı binamız yıkıldı. Enkaz altında 3 saat kaldım. Yoğun çalışmalar ile beni sağ olarak kurtardılar. Bu zor süreçlerde üniversite okumaya da devam ediyorum. Bölümüm ile ilgili şu an yaşadığım Amasya Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde stajıma devam ediyorum. Bu zor süreçte bana destek olan ve imkan sağlayan başta Belediye Başkanımız Bayram Çelik ve tüm kadrosuna teşekkürü bir borç bilirim. (DHA)